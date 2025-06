Ikea: Du hast noch alte Möbel rumstehen? Sie könnten heute ein Vermögen wert sein

Ikea ist für viele die erste Anlaufstelle, wenn es um das Einkaufen von Möbeln, Deko und Haushaltswaren geht. Das Unternehmen wurde 1943 von Ingvar Kamprad in dem Waldstädtchen Älmhult in Schweden als kleines Versandkatalogunternehmen ins Leben gerufen.

„Was damals klein begann, entwickelte sich nach und nach zu einer weltweiten Möbelmarke, die Menschen in aller Welt mit erschwinglichem Design und Komfort versorgt“, heißt es auf der Website des Unternehmens. Einige Produkte von Ikea haben allerdings in den letzten Jahren an Wert zugenommen.

Ikea: Alte Möbel könnten heute ein Vermögen wert sein

Die Artikel haben mittlerweile einen echten Sammlerwert und könnten dir eine nette Geldsumme einbringen. Nach Angaben von „Chip.de“ und „t-online“ zählen zu den wertvollen Möbeln von Ikea unter anderem diese:

PS Bank aus dem Jahr 1995: Im Original etwa 300 Euro wert

Early Bookshelf aus dem Jahr aus dem Jahr 1957: etwa 3.300 Euro wert

Impala Sessel aus dem Jahr 1972: bis zu 3.000 Euro wert

Lövet Beistelltisch aus dem Jahr 1953: Im Original knapp 1.120 Euro wert

Doppelbett Kromvik aus dem Jahr 1981: mehrere Tausend Euro wert

Vilbert Stuhl aus den 90er Jahren: mehrere Tausend Euro wert

Sessel Diana aus dem Jahr 1972: 750 Euro wert

Sessel Cavelli aus den Jahren 1958/59: knapp 17.000 Euro wert

Wer diese alten Ikea-Möbel zu Hause hat, könnte mit ihnen jetzt deutlich mehr Geld machen, als sie damals wert waren. Der Haken: Es muss erstmal ein Käufer gefunden werden, der so viel Geld für Produkte des schwedischen Möbelhauses ausgibt.

Ikea-Museum bietet Einblicke

Du hast keines dieser Produkte zu Hause, möchtest sie aber trotzdem mal in echt sehen? Dann könnte sich ein Besuch im Ikea-Museum anbieten. Denn dort sind zahlreiche alte Möbel ausgestellt.

Der Haken: Das Ikea-Museum befindet sich in Schweden. Der Eintritt kostet Erwachsene 55 bis 60 schwedische Kronen. Das sind umgerechnet etwa 5 Euro.