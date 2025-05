Ikea: Ende einer Ära! Diese Kunden-Lieblinge verschwinden bald für immer

„Nur mal schnell zu Ikea“ endet bei vielen Kunden oftmals in einem kleinen Kaufrausch. Der beliebte Einrichtungshändler hat nämlich neben Wohn-, Schlaf- und Badezimmermöbeln auch jede Menge Deko und Nützliches zu kaufen.

Vor allem für die teilweise unschlagbaren Preise und Angebote statten Kunden den Ikea-Häusern gern mal einen Besuch ab. Doch schon bald wird sich so einiges ändern – deshalb heißt es jetzt für viele Ikea-Kunde: Schnell sein lohnt sich!

Ikea geht rigoros vor

Auf der Webseite des Einrichtungskonzerns gibt es immer mal wieder Angebote, die es in sich haben. Doch dann gibt es auch Produkte, die es schon bald nicht mehr so geben wird. In der Rubrik „Letzte Chance“ können Kunden noch mal beliebte Waren kaufen, die aus dem Sortiment genommen werden. „Du findest eine große Auswahl an Möbeln und Wohnaccessoires, die nur noch eine kurze Zeit erhältlich sind: von stilvollen Leuchten bis hin zu bequemen Sofas. Nur solange der Vorrat reicht“, heißt es im Netz dazu.

Und tatsächlich: Aktuell sind über 200 Produkte im Ausverkauf. Ikea-Liebhaber können also noch mal richtig zuschlagen und bei einer Vielzahl an Deko-Artikeln, Möbelstücken und Heimtextilien zugreifen. Denn schon bald wird es diese Produkte so nicht mehr im Möbelladen zu kaufen geben. Das ist jedoch nicht das einzige, womit Ikea nun schon bald Schluss macht.

Ikea beendet nämlich die Kooperation mit dem US-Konzern Sonos, der vor allem Hersteller von Audio-Unterhaltungselektronik ist. Gegenüber dem US-Magazin „The Verge“ verrät ein Sonos-Sprecher, dass es nach acht Jahren keine Lautsprecher der Marke mehr in den Regalen zu finden geben wird. Aktuell werden auch hier noch die letzten Bestände weltweit in den Filialen abverkauft (wir berichteten).