Ikea macht Schluss! Das wird es schon bald nicht mehr geben

Ikea zählt zu den beliebtesten Möbelhäusern in Deutschland. Kein Wunder, denn Kunden bekommen hier quasi alles: Von Möbeln für die Wohnung oder den Balkon bis hin zu Deko-Inspirationen und praktischen Lösungen bei wenig Stauraum ist alles dabei.

Doch nun müssen Kunden des Möbelkonzerns ziemlich starke Nerven zeigen – ein beliebtes Produkt wird nämlich aus dem Sortiment genommen. Doch um welches handelt es sich hierbei? So viel sei schon mal verraten: Es betrifft nur indirekt eine Möbel-Reihe…

Ikea verabschiedet sich von Kooperation

Ikea beendet nämlich die Kooperation mit dem US-Konzern Sonos, der vor allem Hersteller von Audio-Unterhaltungselektronik ist. Ganze acht Jahre lang gab es Lautsprecher dieser Marke in den Ikea-Regalen zu finden. Doch nun ist Schluss damit, wie Sonos gegenüber dem US-Magazin „The Verge“ bekannt gibt. Aktuell werden noch die letzten Bestände weltweit in den Filialen abverkauft.

+++Ikea verschenkt Produkte – Kunden müssen dafür etwas Intimes tun+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für Ikea-Kunden sicher eine traurige Nachricht, da die Geräte mit der hochwertigen Sonos-Technologie zu einem günstigen Preis zu kaufen waren. Unter dem Namen Symfonisk fanden Kunden die innovativ designten WLAN-Lautsprecher als Lampen, Bücherregale oder Bilderrahmen getarnt wieder. Der besondere Clou daran: Die Geräte konnten Kunden problemlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren.

Mehr Themen:

Von nun an müssen sich Ikea-Fans also anderweitig nach solch praktischen Lautsprechern umschauen. Wann genau die sogenannten Wireless Speaker endgültig aus dem Sortiment verschwinden, ist nicht bekannt. Für Kenner der Branche dürfte das Ende dieser Kooperation allerdings nicht so überraschend kommen. Denn Sonos kämpft offenbar seit 2024 mit Problemen. So stieß unter anderem die neue App-Version bei den Kunden wegen zahlreicher Fehler auf Kritik. Aber auch der Verkauf des ersten Kopfhörers der Marke lief nicht ganz reibungslos ab.