Echter Spar-Tipp bei Aldi – Kunden sollten genau hinsehen

Wenn es ums Sparen geht, greifen die Kunden von Aldi, Lidl & Co. immer wieder auf die Eigenmarken der Discounter und Supermärkte zurück. Wer jedoch denkt, dass sich durch den geringeren Preis auch entsprechend die Qualität verringert, hat falsch gedacht. Auf Instagram teilt ein Nutzer einen erstaunlichen Spar-Tipp, den man beim nächsten Einkauf bei Aldi beachten sollte.

Auf dem Instagram-Account „mydealz.de“ werden immer wieder hilfreiche Ratschläge geteilt, durch die Verbraucher im Alltag richtig sparen können – sei es bei Ikea, dm oder bei der Deutschen Bahn. Das neueste Video lässt insbesondere Aldi-Kunden aufhorchen.

Aldi-Eigenmarke überzeugt bei Stiftung Warentest

Es geht um den Buttertoast der Aldi-Eigenmarke „Goldähren“. Dieses besticht vor allem im Preis, denn es kostet nur 0,79 Euro. Aber nicht nur im Preis überzeugt das Toast-Brot, sondern auch in der Qualität, wie in dem Instagram-Video erklärt wird.

Die Aldi-Eigenmarke „Goldähren“ wird nämlich vom selben Hersteller produziert wie die Marke „Golden Toast“. Auch wenn das Markenprodukt mit einem Preis von 1,89 Euro etwas teurer ist, sagt das jedoch noch nichts darüber aus, dass auch die Qualität besser ist.

Bei „Stiftung Warentest“ schneidet die Aldi-Eigenmarke nämlich mit einer Bewertung von 2,2 etwas besser ab als „Golden Toast“, das eine Bewertung von 2,4 erhielt. „Goldähren“ überzeugt also nicht nur im Preis, sondern auch in der Qualität. „Stiftung Warentest“ schreibt dazu: „Mit nur 0,79 Euro pro 500‑Gramm‑Packung ging das Toastbrot als einer der Preistipps aus dem Test hervor.“

Instagram-Nutzer empfehlen Alternativen

Toastbrot erfreut sich in Deutschland einer großen Beliebtheit und ist laut „Stiftung Warentest“ sogar das meistgekaufte Brot in ganz Deutschland. In den Kommentaren auf Instagram schreiben jedoch eine Vielzahl der Nutzer, dass sie andere Brotalternativen bevorzugen.

So berichtet ein Nutzer, dass er „nur Vollkornbrote“ kauft. Auch ein anderer Nutzer rät: „Wenn man schon Toastbrot kauft dann Vollkorn statt dieses Weißbrot“. Ein Instagram-User hat sogar den ultimativen Spar-Tipp, denn er schreibt: „Ich backe selber. Ist günstiger und gesünder.“