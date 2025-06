Amazon Prime Day: Jetzt steht es fest – bei DIESEN Produkten sparst du am meisten

Der Amazon Prime Day rückt immer näher. Ursprünglich als eintägige Aktion ins Leben gerufen, wird das Event 2025 erstmals über vier Tage (8. bis 11. Juli) hinweg stattfinden und zahlreiche Schnäppchenjäger anziehen.

Doch hält der Prime Day wirklich, was er verspricht? Eine Analyse von „guenstiger.de“ hat die Angebote des Vorjahres unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse verraten, bei welchen Produkten man tatsächlich sparen konnte und wo Vorsicht geboten ist.

Amazon Prime Day: Preis-Leistungs-Sieger mit wenigen Ausnahmen

Die Untersuchung von guenstiger.de wirft ein klares Licht auf die Preisgestaltung des Amazon Prime Day im Juli 2024. In 89 Prozent der analysierten Deals war Amazon der günstigste Anbieter im Vergleich zu anderen Onlinehändlern. Käufer profitierten im Durchschnitt von einer Ersparnis von 17 Prozent. Doch die Analyse zeigt auch: Nicht alle Produkte waren automatisch günstiger.

Bei 3 Prozent der Angebote lag Amazon preislich gleichauf mit der Konkurrenz. In 8 Prozent der Fälle verlangte der Versandriese jedoch mehr als andere Händler. Nicole Berg von guenstiger.de erklärt: „Wir gehen davon aus, dass der Prime Day auch in diesem Jahr wieder in vielen Bereichen ein gutes Sparpotenzial bieten könnte, insbesondere bei Produkten des täglichen Bedarfs oder bei Technik. Dennoch bleibt ein Preisvergleich vor dem Kauf empfehlenswert, da Amazon letztendlich nicht immer der günstigste Anbieter ist.“

Sparpotenzial am Amazon Prime Day im Überblick. Foto: guenstiger.de

Rabatte beim Amazon Prime Day: Beautyprodukte überzeugen besonders

Die größte Ersparnis boten im Prime Day 2024 Beautyprodukte mit einem durchschnittlichen Rabatt von 31 Prozent. Auch Spielwaren mit 26 Prozent und Werkzeug mit 17 Prozent boten gute Deals. Audiogeräte waren im Schnitt 16 Prozent günstiger, gefolgt von Haushaltsgeräten mit 14 Prozent und Notebooks sowie Computerzubehör mit 11 Prozent. Besonders bei Smartphones und Fernsehern hielt sich die Ersparnis mit je 9 Prozent in Grenzen.

Die Analyse von guenstiger.de stützt sich auf 120 ausgewählte Prime-Day-Angebote aus dem Jahr 2024. Untersucht wurden Rabatte für Smartphones, Haushaltsgeräte, Werkzeug, Computer, Spielwaren, Audio, Fernseher und Beauty. Die Preise von Amazon wurden mit den günstigsten Online-Angeboten der Konkurrenz inklusive Versandkosten verglichen. Das Fazit bleibt eindeutig: Der Amazon Prime Day bietet signifikantes Sparpotenzial, ein Preisvergleich bleibt jedoch unerlässlich.

