Amazon Prime: Deutscher Serien-Hammer offiziell! Comedians teilen erste Details

Darauf dürften alle Fans der deutschen Comedy-Landschaft wohl lange gewartet haben. Nachdem ihr Gastauftritt in der Amazon Prime Serie „LOL: Last One Laughing“ viral gegangen ist, planen diese beiden Comedians ihr eigenes Format bei dem Streamingdienst.

Sie gelten als das absolute Dream-Team in Sachen Comedy: Bastian Pastewka und Anke Engelke sorgen mit ihren gemeinsamen Auftritten stets für gute Laune. Die beiden kommen wohl so gut bei den Zuschauern an, dass sie prompt ihre eigene Serie mit dem Arbeitstitel „Never Ever“ auf Amazon Prime bekommen. Nun sickern erste Details durch.

Amazon Prime: Dreharbeiten zu „Never Ever“ haben begonnen

Am Montag (24. April 2023) veröffentlicht der Streamingdienst erste Details zu der geplanten Sendung von Anke Engelke und Bastian Pastewka. So heißt es beispielsweise, dass die Serie wohl acht Folgen beinhalten wird und zahlreiche Gäste zu sehen sein werden.

Neben den Hauptrollen werden unter anderem hochkarätige Schauspieler wie Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina erwartet. Doch worum geht es in der Serie genau? Das bleibt nach wie vor offen. Amazon Prime verrät nur, dass es um „Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End“ gehen wird.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anke Engelke und Bastian Pastewka mit Gruß an die Fans

Nachdem die ersten Informationen nun öffentlich sind, melden sich die beiden höchstpersönlich zu Wort. Nachdem sie ihren viralen Hit aus der Serie „LOL: Last One Laughing“ anstimmen, verkünden die Comedians, dass ihre Serie allerdings erst 2024 an den Start gehen soll. Die Fans freuen sich trotzdem riesig auf die Ausstrahlung, wie in den Kommentaren deutlich wird.

So schreiben die Instagram-User zum Beispiel: „Ich freue mich unfassbar. Die lange Wartezeit ist schlimm, aber gute Kunst braucht Zeit“ oder „Das kann nur wunderbar werden. Macht bitte unbedingt weiter.“

Mehr News:

Neulich verkündete Amazon Prime eine grundlegende Änderung in Sachen Ton von Filmen und Serien. Sie soll dem Nutzer einiges erleichtern.