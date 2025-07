Top-Deals beim Amazon Prime Day 2025 – worauf Kunden achten sollten

Es sollte wohl eher Amazon Prime Days heißen, denn seit der Einführung 2015 dauert das Rabatt-Event immer länger. Dieses Jahr können Amazon-Prime-Kunden ganze vier Tage durch die verschiedensten Angebote wühlen. Wir haben hier eine kleine Auswahl der Top-Deals zusammengestellt.

Doch Vorsicht: Beim diesjährigen Amazon Prime Day warten vom 8. bis 11. Juli 2025 nicht nur Schnäppchen auf die Kunden. Sie sollten lieber ganz genau hinschauen und ihre Einkäufe überdenken.

Amazon Prime Day 2025: Diese Angebote gibt es!

Beim Amazon Prime Day werden Kunden in allen Kategorien fündig. Ob Technik, Unterhaltung oder Kosmetik – in nahe zu allen Bereichen gibt es Angebote. Da wären zum Beispiel die hauseigenen fire tv-Produkte wie der Fire TV Stick, der Fire TV Cube und der passende Smart-TV. Hier können Kunden laut Angabe des Online-Händlers bis zu 42 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) sparen. Aber auch das Fire HD 10-Tablet und der Echo Dot der fünften Generation zählen zu den Eigenmarken-Angeboten. Bei den Echo Buds kannst du jetzt sogar 79 Prozent sparen.

Auch aktuell: Streik bei Amazon in NRW – ausgerechnet zu den Prime Days

Besonders beliebt an Aktionstagen wie dem Prime Day oder auch Black Friday bleibt Technik und allem voran sind Smartphone-Angebote heiß begehrt. Neben Samsung Galaxy-Modellen wie dem A56 5G oder dem S25 werden auch das Google Pixel 9 und das iPhone 16e zum reduzierten Preis angeboten. Die Rabatte belaufen sich zwischen 32 und 36 Prozent, beim iPhone sind es 18 Prozent. Von Apple gibt es neben dem iPhone 16e auch die AirPods 4 oder Pro 2, AirTags, den Mac mini und das MacBook Air im Angebot. Hier fallen die Rabatte mit bis zu 29 Prozent auch teils höher aus.

Darauf solltest du beim Amazone Prime Day achten

Wie immer gibt es auch Blitz-Angebote, die nur für kurze Zeit verfügbar sind. Sie locken besonders, da die Preise schnell wieder in die Höhe schnellen können. So dürften etwa 40 Prozent auf Lavazza-Espresso angesichts der zuletzt stark gestiegenen Kaffeepreise überzeugen. Und auch der allseits beliebte Emsa Thermobecher kostet zurzeit 48 Prozent weniger und ist schon beinahe vergriffen. Darüber hinaus gibt es noch 30 Prozent Rabatt auf Wella-Produkte oder Bosch, Kärcher und Co. sowie 40 Prozent auf Marken wie Triumph.

Weitere Deals in der Übersicht:

Anker SoundCore 2 Bluetooth Lausprecher (40 Prozent)

Narwal Freo Z Ultra Saugroboter mit Wischfunktion (20 Prozent)

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse (35 Prozent)

Bose QuietComfort SC Kopfhörer (53 Prozent)

Tefal Jamie Oliver Cook’s Direct on Bratpfanne (65 Prozent)

Der Prime Day lockt mit starken Preisnachlässen, doch nicht alle Rabatte lohnen sich. Kunden sollten die Preise vergleichen und bei anderen Anbietern nachsehen, ob sie dort nicht günstiger wegkommen. Denn der Prime Day soll vor allem Nichtmitglieder in ein Abo locken. Diese könnten jedoch mitunter an anderen Tagen auch ohne Abo ähnliche Preise zahlen.

Daher sollte man sich auf Vergleichsportalen informieren, wie sich die Preise bezüglich bestimmter Produkte auf Amazon entwickeln. Daran lässt sich abschätzen, ob man wirklich einen Deal vor sich hat. Denn der Onlinehändler gibt selbst nicht an, wie viel die Artikel noch vor dem Prime Day gekostet haben.