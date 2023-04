Amazon Prime: Änderung beim Ton von Filmen und Serien – das müssen Kunden jetzt wissen

War Amazon lange Zeit vor allem als Versandriese bekannt, hat sich das Unternehmen mit „Amazon Prime Video“ mittlerweile einen Namen bei Film-Fans gemacht. Immerhin holt der Streaminganbieter neben Kult-Filmen regelmäßig auch diverse Eigenproduktionen ins Programm.

Ob wie 2022 die Serien-Fortsetzung der Tolkien-Trilogie „Der Herr der Ringe“, „Die Ringe der Macht„, oder seit April 2023 eine neue Staffel von „LOL: Last one laughing„. Amazon Prime bietet seinen Nutzern ein breites Angebot und hat jetzt eine neue Funktion eingeführt. „Dialogue Boost“ heißt das Feature, das Kunden neuerdings nutzen können.

Amazon Prime führt neue Funktion ein

Hinter dem englischen Namen, „Dialogue Boost“, verbirgt sich eine Technik, die derzeit nur von Prime Video genutzt wird. Die Funktion sorgt dafür, dass die Lautstärke für Dialoge im Verhältnis zur Hintergrundmusik und Effekten manuell verändert, beziehungsweise erhöht werden kann.

Damit bleiben Momente, in denen die Gespräche kaum zu verstehen sind, beispielsweise Kampfszenen aber plötzlich unerträglich laut sind, aus. Die Funktion soll vor allem schwerhörigen Menschen helfen, gleichzeitig kann damit aber auch die Hörvorliebe jedes anderen Nutzers individuell gestaltet werden.

Über das Dropdown-Menü für Audio und Untertitel können Nutzerinnen und Nutzer die unterschiedlichen Stufen auswählen. Diese sind in „High“, „Low“, und „Medium“ unterteilt und lassen sich als „Audiosprache“ auswählen.

„Dialogue Boost“ hat einen Haken für Kunden in Deutschland

Einziges Problem: „‚Dialogue Boost‘ ist bei ausgewählten Amazon Original-Titeln in über 240 Ländern auf Englisch verfügbar. Wenn eine Serie oder ein Film von der Funktion unterstützt wird, ist sie in allen Ländern verfügbar, in denen der Titel abgerufen werden kann“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion. Bedeutet: Handelt es sich nicht um ein Prime Video-Original, ist die Funktion nicht abrufbar.

Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass sich die Funktion aktuell ausschließlich auf die englische Sprachoption bezieht. „Die allerdings auch für Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland zur Verfügung steht.“ Wann das Feature auch in deutscher Sprache verfügbar ist, ist bislang noch unklar.