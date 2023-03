Amazon Prime: Tragödie am „Die Ringe der Macht“-Set – „Wir sind zutiefst traurig“

Diese Nachricht lässt niemanden kalt. Bei den Dreharbeiten zur „Der Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“ ist es zu einem echten Todesfall gekommen. Ein Sprecher der Amazon-Prime-Produktion verrät nun, was genau passiert ist.

Die erste Staffel der Fantasy-Serie ist im Herbst 2022 bei Amazon Prime erschienen und gilt bis heute als die teuerste Produktion des Streamingdienstes. Mit großer Spannung erwarten die Fans bereits Staffel 2. Ausgerechnet während der Aufnahme neuer Folgen ereignet sich die Tragödie.

Pferd stirbt am Set von Amazon Primes „Die Ringe der Macht“

Wann Staffel 2 von „Die Ringe der Macht“ bei Amazon Prime starten wird, ist noch völlig unklar. Showrunner Patrick McKay hat im „The Hollywood Reporter“-Interview bereits angekündigt, dass die Arbeit an den neuen Folgen voraussichtlich noch „ein paar Jahre“ dauern wird. Seit Oktober 2022 befindet sich das Mega-Projekt wieder in der Produktion.

Während einer dieser Aufnahmen ist es am 21. März zu einem schrecklichen Zwischenfall gekommen. Eines der Pferde, die vor allem in umfangreichen Kampfszenen zum Einsatz kommen, hat einen Herzstillstand erlitten und ist noch am Set der Amazon-Prime-Serie ums Leben gekommen. „Wir sind zutiefst traurig, bestätigen zu müssen, dass ein Pferd der Produktion gestorben ist“, sagt ein Sprecher gegenüber „Deadline“.

PETA macht Amazon-Prime-Produktion Vorwürfe – Tiere bald nur noch animiert?

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Der Tod des Tieres soll sich am Morgen ereignet haben, als „das Pferd vor den Proben trainiert wurde“. Unterdessen hat das Pferd also nicht vor der Kamera gestanden. Die Autopsie eines Tierarztes habe später ergeben, dass „das Pferd an Herzversagen gestorben ist“.

Das Tier sei eines von 30 Pferden gewesen, was Tierschutzorganisationen wie PETA sofort auf den Plan ruft. Sie machen Amazon Prime nun schwere Vorwürfe dafür, dass bei den Dreharbeiten überhaupt noch auf echte Lebewesen gesetzt wird. Heutzutage könne man Tiere auch sehr realitätsnah animieren. Ob die Produktion dieser Bitte nachkommen wird? Fraglich.