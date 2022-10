Amazon Prime: Bitter für Fans von „Die Ringe der Macht“! Es gibt erschreckende Neuigkeiten zu Staffel 2

Das Finale der ersten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist gerade erst bei Amazon Prime erschienen, da lechzen die Fans auch schon nach einer Fortsetzung. Doch wie steht es um eine Staffel 2 der Fantasy-Serie?

Serienschöpfer Patrick McKay hat erst einmal keine guten Nachrichten für die Zuschauer bei Amazon Prime. Die Fans von „Die Ringe der Macht“ müssen sich augenscheinlich in Geduld üben.

Amazon Prime: „Die Ringe der Macht“ Staffel 2 wird „ein paar Jahre“ auf sich warten lassen

Seit Freitag (14. Oktober) kennen die Fans endlich die Antwort auf die wohl wichtigste Frage der Serie: Wer ist Sauron? Keine Sorge, an dieser Stelle wollen wir nicht das große Finale spoilern. Dennoch erwartet die Zuschauer nach dem unglaublichen Plot Twist am Ende von Folge 8 ein tiefes Loch, in das sie fallen werden.

Die neuen Folgen lassen nämlich noch sehr lange auf sich warten. Die Produktion zu Staffel 2 ist zwar schon seit dem 3. Oktober im vollen Gange, dennoch befürchten die Showrunner J. D. Payne und Patrick McKay, dass es noch Jahre dauern wird, bis die Fans sie zu sehen bekommen.

Mit Sicherheit haben sich die Fans nach dem epischen Finale schon riesig auf die Fortsetzung gefreut und fragen sich nun, wann die neuen Folgen bei Amazon Prime veröffentlicht werden. Patrick McKay erklärt nun im „The Hollywood Reporter“-Interview, dass die Arbeit an Staffel 2 voraussichtlich noch „ein paar Jahre“ dauern wird.

Der einzige Trost für Fans: Die zweite Staffel von „Die Ringe der Macht“ dürfte deutlich schneller fertiggestellt werden als die erste, bei der aufgrund der Corona-Pandemie einige Produktionsstopps eingelegt worden sind.

Amazon Prime könnte „Die Ringe der Macht“ jederzeit canceln

Das Autoren-Duo J. D. Payne und Patrick McKay arbeitet sogar schon seit fast fünf Jahren an der Verfilmung der Bücher von J.R.R. Tolkien. Unterdessen müssen sie sich auch noch der permanenten Kritik stellen – sowohl von Zuschauern als auch Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Es ist sicherlich nicht einfach, sich auf das Schreiben von Drehbüchern und gleichzeitig das Management von rund 1300 Mitarbeitern zu konzentrieren, wenn jemand wie Elon Musk auf Twitter über einen herzieht. Zudem haben sich die Serienmacher mit der rekordverdächtigen Zuschauerzahl von Staffel 1 selbst eine ziemlich hohe Messlatte gesetzt.

Für die Verantwortlichen steht also fest: Eine Veröffentlichung von Staffel 2 ist im nächsten Jahr auszuschließen. Eine riesige Enttäuschung für die Fans der Serie. Dennoch liegt es wohl in ihrem Interesse, dass sich die Autoren und Produzenten genug Zeit nehmen, um eine ebenso qualitativ hochwertige Fortsetzung auf die Beine zu stellen.

Sollten die neuen Folgen von „Die Ringe der Macht“ schlechte Zahlen schreiben, könnte das nämlich auch das sofortige Aus der Serie bedeuten. Dabei gehen die Serienschöpfer aktuell noch von einem Fünf-Staffel-Plan aus.