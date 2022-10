Amazon Prime: „Die Ringe der Macht“-Star packt aus – „Nicht bestätigt“

Es waren einige Fragen, die es beim großen Finale von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ Staffel 1 auf Amazon Prime zu klären gab. Eine, die wohl viele bis zuletzt rätseln ließ, war die Frage: Wer ist Sauron?

Es kursierten zwar bereits Vorahnungen und Gerüchte, aber erst in der letzten Folge wurde bestätigt, dass Halbrand eine dunkle Seite hat. Und während viele jetzt auf Staffel 2 des Amazon Prime-Originals warten, äußerte sich der Schaupieler des zunächst unscheinbaren Halbrand zu seinem plötzlichen Charakterwechsel.

Amazon Prime dreht „Die Ringe der Macht“ und überrascht Schauspieler

Charlie Vickers heißt der Mann, der in der Serie vom hilfreichen Fremden zum todbringenden Bösewicht wird. Dass ausgerechnet er allerdings Sauron sein würde, davon wusste der Schauspieler zunächst auch nichts.

Charlie Vickers spielt Halbrand – dann wird er plötzlich zu Sauron. Foto: Amazon Prime Video

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ erzählte er, dass er bis kurz vorm Start der Dreharbeiten von Folge drei nicht genau wusste, wohin sich seine Rolle entwickeln würde. „Ich habe die Szene auf dem Floß gedreht, ohne es zu wissen. Ich habe sie mit ganzem Herzen als Halbrand gefilmt“, verriet er.

Amazon Prime-Star gibt erste Hinweise auf Staffel 2 von „Die Ringe der Macht“

Eine Vorahnung hätte er allerdings bereits gehabt, nachdem er beim Vorsprechen in die Rollen von Richard III. und Satan schlüpfen sollte. Sein Misstrauen sollte sich bestätigen.

Für Staffel zwei kündigte der Schauspieler übrigens eine ganz neue Seite von Sauron an. „Man beginnt, Sauron so zu sehen, wie er ist. Wir haben ihn in dieser Zeit der Reue gesehen. Jetzt werden wir sehen, wie sich seine Pläne entfalten. Man ist bei ihm, wenn er die Figuren auf dem Schachbrett bewegt.“

