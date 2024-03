Amazon Prime: DIESE strengen Regeln herrschen bei „LOL – Last One Laughing“

Die Fans der Amazon-Prime Serie „LOL – Last One Laughing“ können die Osterfeiertage kaum erwarten. Schließlich zeigt der Streaming-Riese in diesem Jahr ein besonderes Oster-Spezial und strahlt neue Folgen des Serien-Hits aus.

Bereits seit 2021 führt Michael „Bully“ Herbig durch die Show, an der hochkarätige Promis teilnehmen. Die Kandidaten halten sich für einen Zeitraum von sechs Stunden im Fernsehstudio auf und dürfen in dieser Zeit partout nicht anfangen zu lachen. Gespielt wird um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für den guten Zweck. In einem Interview verrät eine Kandidatin nun die irren Vorschriften, die während der Show herrschen.

„LOL“ bringt Promis an ihre Grenzen

In der am 28. März anlaufenden Staffel von „LOL“ werden unter anderem Komiker Ralf Schmitz, Fernsehstar Otto Waalkes und Schauspieler Elyas M’Barek gegeneinander antreten. Auch Komikerin Meltem Kaptan wird im Studio ihr bestes geben, um keinen Lachanfall zu bekommen. In einem Interview mit der Zeitung Bild berichtet Kaptan von dem Ablauf, den sie durchlaufen muss, wenn sie während der Aufzeichnung auf die Toilette gehen muss.

Die Komikerin berichtet über die Pipi-Pause während der Show: „Das war lustig, weil wir uns gefühlt haben wie festgenommen.“ Jeder Promi bekommt sogar einen Aufpasser mit auf das stille Örtchen geschickt, damit sich niemand heimlich absprechen kann.

Der „LOL“-Star berichtet über seinen Toiletten-Trip mit Mitspielerin Ina Müller: „Es sollte sichergestellt werden, dass keiner miteinander redet. Ina und ich standen am Waschbecken und haben uns die Hände gewaschen und gedacht, was passiert hier mit uns. Wir dachten erst, wir halten das mit unserer Blase alles gut aus. Leider nicht.“ Kaptan gibt zu, dass die Anspannung selbst während des Toilettenganges so groß sei, dass noch nicht mal an ein zaghaftes Lachen zu denken wäre.

Die „LOL“-Kandidatin hat sich extra für die Show vorbereitet und erzählt: „Wir haben lustige Filme geschaut. Dabei habe ich versucht nicht zu lachen. Das hat aber eher schlecht funktioniert.“ Wie sich Meltem Kaptan und die anderen Promis im Studio schlagen werden, können Fans der Sendung über Ostern auf Amazon Prime verfolgen.