Amazon Prime lässt die Bombe platzen – Starttermin für „LOL“-Staffel 5 offiziell

Dass es wieder losgeht, ist schon länger bekannt – doch der genaue Starttermin der Amazon-Prime Show „LOL: Last One Laughing“ wurde noch nicht veröffentlicht – bis jetzt!

Begeisterte Zuschauer haben lange gewartet – jetzt ist es endlich offiziell! Fans des Erfolgsformats „LOL“ dürfen sich über das konkrete Datum der neuen Staffel freuen. Dies wird bereits die 5. in Folge sein.

Neuer Humor und neue prominente Gesichter

Das Warten hat endlich ein Ende! Denn der Show-Hit „LOL“ des Anbieters Amazon Prime hat endlich einen Starttermin. Freuen darf man sich nicht nur über neuen Humor, sondern auch über neue prominente Gesichter aus der Comedy-Welt.

Ins Rennen starten Otto Waalkes, Ina Müller, Elyas M’Barek, Hazel Brugger, Mirja Boes, Ralf Schmitz und Michael Kessler. Besonders über einen der Teilnehmer ist die Freude groß.

Die Zuschauer können ihre Begeisterung kaum zurückhalten. Und dies hat vor allem mit einem Prominenten aus der Entertainment-Branche zu tun! Denn auch Komiker-Legende Otto Waalkes nimmt an der diesjährigen Staffel „LOL“ teil.

„Mit Otto kann diese Staffel nur genial werden. Auf ihn habe ich so lange gewartet“, so eine Reaktion auf Instagram. Auch ein anderer Fan freut sich: „Wer nicht lacht, wenn Otto dabei ist, dem ist nicht zu helfen.“

Konkretes Startdatum steht fest!

Das konkrete Startdatum der Show verrät Amazon Prime jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account. „Habemus Datum! Staffel 5 von ‚LOL: Last One Laughing‘ landet am 28. März in euren Wohnzimmern“, so der Streaminganbieter.

Bis Ostern müssen sich alle treuen Zuschauer also noch gedulden – dafür ist die Vorfreude bereits umso größer: „Geniale Besetzung, das wird schwer. Hab jetzt schon Bauchschmerzen vor Lachen!“, so ein User.

Amazon Prime lässt weitere Bombe platzen!

Doch das ist noch nicht alles: Amazon Prime lässt nämlich eine weitere Bombe platzen! Denn „LOL“-Fans dürfen sich noch über weiteren Content freuen. So wartet außerdem hinsichtlich des 10-jährigen deutschen Amazon-Prime-Jubiläums ein weiteres Special auf die Zuschauer: Zu Halloween wird es eine Sonderfolge des Formats geben!

Mit von der Partie als Schiedsrichter ist auch dieses Jahr der deutsche Komiker Bully Herbig. Er urteilt demnächst wieder, wer ernst bleiben kann und wem vor Lachen bereits die Tränen in den Augen stehen und ausscheiden muss.