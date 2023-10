Bully Herbig wühlt in der Vergangenheit – „Macht mich fertig“

Er ist eine Größe der deutschen Fernsehwelt, kaum jemand kennt Michael „Bully“ Herbig nicht. Ob als Star in „Der Schuh des Manitu“ oder „(T)Raumschiff Surprise“ – der Schauspieler, Regisseur, Produzent und Komiker macht jede Produktion zu einem Erfolg.

Zuletzt erregte Herbig als Moderator des Amazon-Prime-Formates „LOL: Last One Laughing“ Aufmerksamkeit. Die erste Staffel entwickelte sich zur am häufigsten gestreamten Amazon-Prime-Sendung, dieses Jahr wird es sogar ein Weihnachts-Special des beliebten Formates geben. Der sympathische Comedian steht ganz oben auf der Karriereleiter und bleibt dabei herrlich bodenständig. Mit seinem neusten Instagram-Beitrag schwelgt der Schauspieler nun in der Vergangenheit.

Bully Herbig: Man hätte ihn kaum erkannt

380.000 Menschen verfolgen das Leben des Bully Herbig auf seinem Instagram-Profil mit. Obwohl er mit seinen 55 Jahren nicht mehr bei den Trends der Gen Z mitmischt, erfreuen sich seine Fans über Einblicke in das Privat- und Berufsleben ihres Fernsehstars. Auf den Fotos, die der Schauspieler nun teilte, ist er jedoch kaum wiederzuerkennen. Die beiden Fotos, die Bully postete, sind schwarz-weiß und scheinen aus einem alten Fotoalbum zu stammen. Auf dem ersten Bild schaut ein junger Mann in die Kamera. Er trägt Ohrringe und scheint Anfang zwanzig zu sein.

Auf dem zweiten Bild ist besagter Mann vermutlich Anfang 30, trägt lange Haare und hat einen Bart. Bei dem Mann auf den beiden Fotos handelt es sich um Bully, der mit seinem Instagram-Post in alten Erinnerungen schwelgt. Zu den Fotos schreibt der Schauspieler: „90er Realität! Kein Fake, keine KI, that‘s life! #nokineeded“. Mit dem Hashtag spielt der Fernsehstar auf den neusten Instagram-Trend an, bei dem eine künstliche Intelligenz College-Fotos nachzustellen versucht. Doch bei diesen Fotos des beliebten Schauspielers handelt es sich um Originale.

Auch die Fans des beliebten Schauspielers freuen sich über diesen Einblick in die Vergangenheit des Bully Herbigs. Ein Follower des Moderators kann den Anblick des jungen Bullys kaum fassen und kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Bully das macht mich fertig, du kleines Topmodel. Coole Bilder!“ Und auch ein weiterer Follower sieht das frühe Potenzial des Schauspielers und schreibt: „Die Bilder sind ja wirklich klasse! Die Boybands hätten dich gebraucht!“ Mit so viel Zuspruch hätte Bully wohl kaum gerechnet.

Auch wenn Bully Herbig in jungen Jahren einem James Dean hätte Konkurrenz machen können, lieben seine Fans den Schauspieler auch dreißig Jahre später – vielleicht mit mehr Falten, aber dafür umso mehr Charme.