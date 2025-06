NRW-Bürger wollen über Fronleichnam in die Niederlande – Mega-Chaos auf den Straßen!

An Fronleichnam (19. Juni) und dem anschließenden Brückentags-Wochenende müssen viele Reisende aus NRW auf dem Weg in die Niederlande mit erheblichen Verkehrsproblemen rechnen.

Sowohl die Sperrung der A10 bei Amsterdam als auch temporäre Straßensperrungen an der Grenze bei Beek und Emmerich führen zu Verzögerungen. Reisende sollten längere Fahrzeiten und mögliche Staus einplanen.

Verkehrseinschränkungen in Richtung Niederlande für NRW-Reisende

Die niederländische A10 wird von Freitag, dem 20. Juni, ab 21 Uhr, bis Sonntag, den 22. Juni, 15 Uhr, zwischen den Ausfahrten zur A5 (Amsterdam -> Hoofddorp) und der A1 (Amsterdam -> Hengelo) vollständig gesperrt. Diese Sperrung betrifft auch Verbindungen zur A2 (Amsterdam -> Maastricht) und A4 (Amsterdam -> Den Haag). Autofahrer aus NRW, die über die A10 in Richtung Strände oder Amsterdam fahren, müssen Umleitungen über die A1, A9 und A5 nehmen, was eine deutliche Verlängerung der Fahrzeit um mehr als 60 Minuten verursachen kann.

Im Rahmen des Festivals „Op de Ring“, das auf einer 15 Kilometer langen Strecke Musik, Kunst und Tanz bietet, wird die niederländische Autobahn erstmals seit über 30 Jahren für den Verkehr komplett gesperrt. Dies wird als historisches Ereignis gefeiert, stellt aber für NRW-Reisende eine große Herausforderung dar.

Grenzkontrollen und Sperrungen in Beek betreffen auch NRW

Zusätzlich führen Grenzkontrollen der Bundespolizei an Übergängen wie der A3 bei Emmerich zu Staus. Als Alternative wichen viele Autofahrer über die kleinen Grenzübergänge bei Beek aus, was dort zu massivem Durchgangsverkehr und Beschwerden führte. Die niederländische Gemeinde Montferland reagierte mit temporären Sperrungen, die bereits zu Pfingsten erfolgreich durchgeführt wurden.

Mehr News:

Die Straßen Eltenseweg und „Zum Waldkreuz“ bei Beek bleiben daher an folgenden Tagen gesperrt: Mittwoch, 18. Juni, von 13 bis 20 Uhr, Donnerstag, 19. Juni, von 8 bis 20 Uhr, sowie Sonntag, 22. Juni, von 12 bis 20 Uhr. Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen die Strecken weiterhin nutzen. Gemeinden und Behörden hoffen, den Ausweichverkehr dadurch zu reduzieren.

Tipps für Reisende aus NRW

Autofahrer aus NRW sollten ausreichend Zeit für Fahrten in die Niederlande einplanen, besonders in Richtung der beliebten Küstengebiete und der Städte Amsterdam und Den Haag. Aufgrund der Einschränkungen wird empfohlen, Alternativen wie Fahrräder für Kurzstrecken oder andere Grenzübergänge zu prüfen. Auch das Wochenende nach dem Fronleichnamsfeiertag bleibt verkehrsintensiv, da ein NATO-Gipfel in Den Haag für weitere Umleitungen sorgt. Gute Vorbereitung bleibt entscheidend, um größere Staus zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.