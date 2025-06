Urlaub in Italien: Neues Verbot auf Capri – Touristen bekommen die Folgen zu spüren

Italien gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen, und auch die Insel Capri zieht jeden Sommer zahlreiche Touristen an. Doch während der Hochsaison werden Besucher oft von aufdringlichen Verkäufern belästigt. Mit neuen Regelungen will die Inselverwaltung nun die Situation deutlich verbessern.

Der Urlaub auf Capri könnte bald entspannter werden. Eine neue Verordnung soll verhindern, dass Touristen auf offener Straße bedrängt werden, wie der „Merkur“ berichtet. Die Maßnahmen kommen zur richtigen Zeit, denn Capri kämpft auch mit den Auswirkungen des Massentourismus.

Capri: Strenge Regeln für einen schöneren Urlaub

Um den Urlaub auf Capri angenehmer zu machen, erließ Bürgermeister Paolo Falco eine klare Regelung. Promoter dürfen sich Touristen nicht mehr mit Broschüren oder Speisekarten nähern. Die Vorschrift ist für Restaurants und Tourenanbieter verpflichtend – Belästigungen auf der Straße sollen damit der Vergangenheit angehören.

Die Polizei wird verstärkt kontrollieren, dass die Regeln eingehalten werden. Die entstehenden Geldstrafen bei Verstößen sollen das aggressive Anwerben von Touristen endgültig eindämmen. Damit möchte der Bürgermeister Capris einzigartigen Charakter bewahren.

Besucherdruck und Schutz der Insel im Fokus

Capri empfängt in der Hauptsaison täglich Zehntausende Besucher, darunter viele Tagesausflügler. Vor allem bei ihrer Ankunft werden Touristen oft von Schleppern bedrängt. Diese locken mit Angeboten wie Bootsfahrten oder Restaurant-Deals – eine Situation, die vielen den Urlaub verleidet.

Bürgermeister Falco betont, dass auch Geschäftsinhaber mehr Verantwortung übernehmen müssen. „Wir können nicht alle Hotels an Araber verkaufen wie in Monte-Carlo oder St. Vincent und ihnen das Feld überlassen“, erklärte er.

Restriktionen gegen Massentourismus verstärken den Wandel

Bei schwerwiegenden Regelverstößen droht sogar der Entzug der Betrieblizenzen. Der Verbraucherschutz lobt die Maßnahmen: „Es ist an der Zeit zu sagen: Genug ist genug!“ Neben diesen Änderungen plant Capri weitreichende Schritte, um den Massentourismus zu verringern. Die Inselverwaltung will langfristig die Besucherzahlen halbieren.

Noch mehr Urlaubs-News:

Die Maßnahmen zielen darauf ab, Capris Identität zu schützen und den Urlaub für Reisende angenehmer zu gestalten. So bleibt die Schönheit der Insel auch für kommende Generationen erhalten. Urlaub und nachhaltiger Tourismus sollen so in Einklang gebracht werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.