Amazon Prime: Promis für „LOL“-Weihnachtsspecial bekannt – Fans können es kaum glauben

Damit haben die Fans der beliebten Amazon Prime Sendung „LOL: Last One Laughing“ wohl nicht gerechnet: Der Moderator der Sendung Michael „Bully“ Herbig kündigt ein Weihnachtsspecial für Ende des Jahres an. Nachdem schon wild spekuliert wurde, welche Promis dieses Mal dabei sein werden, lässt der Streamingdienst nun die Bombe platzen.

Vier Staffeln von „LOL: Last One Laughing“ liefen bereits bei Amazon Prime. Die Fünfte wurde vor Kurzem von den Machern bestätigt. Doch zunächst dürfen sich die Fans über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freuen: Um die Feiertage herum wird nämlich ein Weihnachtsspecial ausgestrahlt. Und da wird einiges anders.

Amazon Prime holt alte Hasen wieder ins Boot

Fürs Protokoll: Die Promis, die bei der besonderen Ausgabe mitmachen, waren bereits alle schonmal in der Sendung und wissen demnach, worauf sie sich einlassen. Doch sie müssen sich auch auf einige Änderungen gefasst machen. Anders als sonst treten sie nämlich in Teams an.

Und das sind die wagemutigen Kandidaten: Anke Engelke und Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan, Martina Hill und Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker und Rick Kavanian. Anders als in den vergangenen Staffeln handelt es sich bei dem Weihnachtsspecial nicht um mehrere Folgen, sondern um eine XXL-Ausgabe. Die Fans sind absolut begeistert.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Amazon Prime: „LOL“-Fans völlig aus dem Häuschen

Nicht nur das Weihnachtsspecial an sich, sondern auch die Besetzung sorgt bei den Fans für Vorfreude. In den Kommentaren macht sich Begeisterung breit:

„Ok, das ist schon eine Hammergruppe. Freue mich schon darauf.“

„So geil. Teddy dabei. Kurt dabei. Auch der Rest ist cool. Danke für das vorgezogene Weihnachtsgeschenk.“

„Das Ding wird der Hammer und wir lachen uns kugelig, im wahrsten Sinne des Wortes, unterm Weihnachtsbaum. Mega.“

„Generell finde ich die Konstellation klasse. Ich bin gespannt auf euer Special.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wann genau das Weihnachtsspecial bei Amazon Prime gezeigt wird, bleibt vorerst offen. Doch das tut der Freude der Fans keinen Abbruch.