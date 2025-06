Jubel bei Sat.1! Fußball-Kracher ist kaum zu glauben

Am Samstag (28. Juni) verzeichnete Sat.1 mit der Übertragung des U21-EM-Endspiels enorme Erfolge. Zwar kassierte die deutsche Nationalmannschaft eine denkbar knappe und bittere Niederlage, doch der Sender hatte dennoch Grund zu feiern.

Fast die Hälfte der TV-Zuschauer verfolgte das packende Finale zwischen Deutschland und England, das erst in der Verlängerung zugunsten Englands entschieden wurde. Für Sat.1 bedeutete das ein herausragendes Ergebnis, da der Sender Spitzenquoten erreichte.

Sat.1 mit beeindruckenden Quoten

Mit einem Tagesmarktanteil von 20 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ließ Sat.1 die Konkurrenz weit hinter sich. RTL kam nur auf 7,2 Prozent, VOX auf sechs Prozent. Besonders die abendliche Übertragung des Fußballs ab 20:15 Uhr glänzte: Bereits die erste Halbzeit des Finales sahen 41,3 Prozent der werberelevanten Zielgruppe.

+++ Bitteres U21-EM-Finale! DFB-Coach sorgt für Aufsehen +++

Insgesamt lockte Sat.1 5,42 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die zweite Halbzeit und die Verlängerung des Spiels zogen sogar durchschnittlich 6,36 Millionen Fans an – solche Reichweiten sind für Sat.1 eine absolute Seltenheit.

Spitzenwerte für Sat.1

Das Spiel wird voraussichtlich die Jahreshöchstreichweite 2025 für den Sender markieren. Sat.1 erreichte sensationelle 47 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe während der Fußballübertragung.

Hier mehr News für dich:

Doch Sport war nicht das Einzige, was punkten konnte: Am Vormittag zeichnete sich das „Frühstücksfernsehen“ mit starken 10,3 Prozent aus. Am Abend lagen Ingo Lenßen bei neun und „Das 1% Quiz“ bei 8,6 Prozent Marktanteil. Das EM-Finale überschatte jedoch alles. Ein gutes Zeichen für den deutschen Fußball, dass auch die U21 im Land groß angefeuert wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.