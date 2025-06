Borussia Dortmund schielt auf U21-Juwel – wird ER zum Gittens-Ersatz?

Borussia Dortmund bereitet sich auf den Abgang von Jamie Gittens vor. Nach langen Verhandlungen wird der Flügelflitzer voraussichtlich für eine Ablöse im Bereich der 65 Millionen Euro zum FC Chelsea wechseln.

Der 20-Jährige hinterlässt beim BVB eine Kaderlücke, die es für Sportdirektor Sebastian Kehl zu füllen gilt. Konkrete Ersatzkandidaten für Gittens taten sich zuletzt jedoch noch nicht hervor. Nun rückt ein Name wieder auf die Agenda. Dieser U21-Star steht bei Borussia Dortmund hoch im Kurs.

Borussia Dortmund: McAtee im Fokus

James McAtee war einer der Helden beim EM-Finalsieg der englischen U21-Nationalmannschaft über Deutschland. Mit der Kapitänsbinde spielte der 22-Jährige der deutschen Hintermannschaft teils Knoten in die Beine, McAtee konnte auf ganz großer Bühne überzeugen. Doch bei Manchester City kommt der Zehner nach wie vor nicht zum Zug. Das ruft andere Klubs auf den Plan.

So sollen der „Daily Mail“ zufolge gleich fünf Klubs aus der Bundesliga ihre Fühler nach McAtee ausgestreckt haben. Neben RB Leipzig, Eintracht Frankfurt sowie dem VfB Stuttgart sollen nach wie vor auch die Langzeit-Interessenten Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund an McAtee dran sein. Beiden Klubs wird bereits seit Monaten ein Interesse an dem Youngster nachgesagt.

McAtee-Transfer mit einem Haken?

Als Ablösesumme für den 22-Jährigen soll Manchester City dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro aufrufen. Eine Summe, die in Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen und Dortmund für Aufsehen sorgen dürfte. Alle Klubs haben bereits große Transfersummen durch Spielerverkäufe generieren können oder stehen zumindest kurz davor. Ein Transfer scheint also finanzierbar.

Der Haken an der ganzen Sache: Die „Skyblues“ wollen sich bei einem Verkauf McAtees eine Rückkaufoption sichern. Wie hoch diese sein soll, ist nicht bekannt, allerdings ist dies ein äußerst unattraktiver Umstand für jeden Interessenten. Es bleibt abzuwarten, wer sich im Rennen um McAtee am Ende durchsetzen kann.