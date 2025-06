Klub-WM: Entscheidung nach BVB-Sieg gefallen! „Geisterspiel“ für Borussia Dortmund

Es war keine berauschende Vorrunde, die Borussia Dortmund bei der Klub-WM 2025 spielte. Das Endergebnis aber heißt: weitergekommen. Und noch in der Nacht des entscheidenden Siegs gegen Ulsan HD (1:0) fiel die nächste Entscheidung.

Jetzt kennt Borussia Dortmund auch seinen Gegner im ersten Klub-WM-KO-Spiel der Vereinsgeschichte. Am Mittwoch heißt es BVB – CF Monterrey. Die Mexikaner um Superstar Sergio Ramos lösten einige Stunden nach den Schwarzgelben ihr Achtelfinal-Ticket. Die Anstoßzeit aber wird die deutschen Fans nicht begeistern. Es droht ein „Geisterspiel“.

BVB bei Klub-WM vor „Geisterspiel“

Trostlos gegen Fluminense (0:0), wackelig gegen Mamelodi (4:3), knapp gegen den Ulsan HD FC (hier alle Highlights) – am Ende einer wenig überzeugenden Gruppenphase zieht der BVB ungeschlagen ins Achtelfinale der Klub-WM ein. Auch der Gegner steht bereits fest. Sechs Stunden später schlug Monterrey CF die Urawa Red Diamonds überzeugend 4:0 und wird damit Dortmunds Gegner.

+++ Borussia Dortmund – Ulsan HD: Irre Maßnahmen rund ums Spiel – ER ist der Grund +++

Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Oliver Torres – es gibt gleich einige namhafte Spieler, die den deutschen Vertreter herausfordern werden. Wie viele Fans diese Partie live sehen werden, bleibt aber abzuwarten. Borussia Dortmund droht nämlich praktisch ein Geisterspiel.

Kein Hype um Klub-WM

Gespielt wird im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta (Georgia). Das NFL-Stadion der Falcons fasst 75.000 Zuschauer – doch nur ein Bruchteil der Plätze wird besetzt sein. Die gesamte Klub-WM stößt in den USA bislang auf wenig Begeisterung. Obwohl die Tickets von der FIFA inzwischen zu Spottpreisen verramscht werden, ist kaum eine Arena wenigstens halbvoll. Das BVB-Spiel gegen Ulsan sahen mickrige 8.239 Zuschauer. Bei Dortmund – Monterrey kommt auch noch eine aus deutscher Fan-Sicht unschöne Anstoßzeit hinzu.

Angepfiffen wird die Partie in Atlanta um 21 Uhr. Das bedeutet um 3 Uhr nachts deutscher Zeit. Und weil das Turnier auch in Deutschland eher kritisch gesehen als gefeiert wird, ist nicht davon auszugehen, dass sich sonderlich viele BVB-Fans an einem Werktag die Nacht um die Ohren schlagen, um ihre Borussia gegen einen mexikanischen Verein spielen zu sehen. Vorm Fernseher nichts los, im Stadion wohl auch nicht – Borussia Dortmund droht ein „Geisterspiel“.

Mehr News:

Hätte man die Gruppe F als Tabellenzweiter abgeschlossen, wäre das wohl anders gewesen. Gegner wäre mit Inter Mailand ein attraktives Schwergewicht des Weltfußballs geworden – und die Anstoßzeit montags um 22 Uhr deutlich freundlicher.