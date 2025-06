Borussia Dortmund bestätigt Durchbruch während Klub-WM! Deal so gut wie sicher

Um 3 Uhr nachts deutscher Zeit beschließt Borussia Dortmund am Mittwoch (2. Juli) das Achtelfinale der Klub-WM. Mit einem Sieg gegen den mexikanischen Vertreter CF Monterray winkt nicht nur ein Top-Duell in der nächsten Runde, sondern auch ein weiterer Batzen Kohle. Dabei helfen soll auch Carney Chukwuemeka.

Lange Zeit war nicht klar, ob die Chelsea-Leihgabe auch in der zweiten Hälfte des Turniers helfen könnte. Denn die Leihe zu Borussia Dortmund endet offiziell am 30. Juni. Doch der BVB verkündet jetzt den Durchbruch in den Verhandlungen mit den „Blues“.

Borussia Dortmund: Chukwuemeka bleibt

Das macht Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag am Rande des öffentlichen Trainings der Borussia öffentlich. „Bei Carney gibt es positive Nachrichten. Die Gespräche mit Chelsea habe ich geführt“, erklärte der Ex-Profi dabei.

„Wir haben am Ende eine generelle Übereinkunft, dass Carney weiter bei uns bleibt, solange dieses Turnier für Borussia Dortmund gehen wird“, stellte Kehl klar. Bedeutet: Sowohl gegen Monterrey als auch bei möglichen weiteren Spielen ist der Mittelfeldspieler an Bord.

Abschied nach WM

Offiziell sei der Deal am Sonntag aber noch nicht gewesen, verriet Kehl auch. Es müssten noch Formalitäten geklärt werden. Allerdings sei man dabei sehr zuversichtlich. Aber aus Kehls Worten ist auch zu hören, dass die BVB-Zeit von Chukwuemeka nach dem Turnier in den USA enden wird.

Dortmund (hier mehr über die neue Saison lesen) hatte den Engländer im Winter geholt, um die Wende einer bis dahin enttäuschenden Saison einzuleiten. Doch Chukwuemeka kämpfte mit einigen Verletzungen, startete kaum von Anfang an und war eher Ergänzungsspieler. Auch bei der Klub-WM kommt er über diese Rolle nicht hinaus. Entsprechend macht es für Borussia Dortmund wenig Sinn, eine teure, feste Verpflichtung zu stemmen.

Für Chukwuemeka hätte der BVB sogar eine Kaufoption besessen. Allerdings ist man im zentralen Mittelfeld mit Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Pascal Groß bereits sehr breit aufgestellt.