DFL greift für Bundesliga-Spielplan zu kurioser Masche – das gab es noch nie

Schon in einigen Wochen startet die neue Fußballsaison in Deutschland. Schon längst bekanntgegeben hatte die DFL die Rahmendaten für die neue Spielzeit. Doch was bisher fehlt, ist der Bundesliga-Spielplan für 2025/2026.

Am Donnerstag (26. Juni) kam nun endlich Bewegung in die Sache. Doch anstatt gleich den ganzen Bundesliga-Spielplan zu veröffentlichen, wählte die DFL einen ganz neuen Weg. Häppchenweise veröffentlichte man einige Highlights der Saison.

Bundesliga-Spielplan: Kracher zur Eröffnung

Den Anfang hatte die DFL selbst gemacht, als sie am Vormittag das erste Spiel der neuen Saison enthüllte. Meister Bayern München darf selbstverständlich die neue Spielzeit eröffnen. Doch in der Allianz-Arena geht es gleich rund: RB Leipzig wird zu Gast sein.

Aber damit nicht genug. Bevor die Liga am Freitag (27. Juni) den gesamten Spielplan präsentiert, veröffentlichte man gemeinsam mit einigen Vereinen Stück für Stück einige Highlight-Spiele des neuen Bundesliga-Spielplans.

Rätsel für die Fans

So hatte sich die DFL beispielsweise ein Social-Media-Quiz einfallen lassen, bei denen die Fans fünf Hinweise auf eine weitere Partie des ersten Spieltags präsentiert bekamen. Dahinter verbarg sich letztlich die Begegnung von Eintracht Frankfurt und Werder Bremen.

Richtig kurios wurde es dann aber, als nach und nach auch einige Vereine eines ihrer Spiele veröffentlichten. So verkündete der Hamburger SV beispielsweise, dass man am dritten Spieltag bei Bayern München antreten werde.

Dem 1. FC Köln wurde selbstverständlich die Ehre zuteil, zu verkünden, dass es für den Aufsteiger am Karnevalswochenende nach Stuttgart geht. Entsprechend sollten sich reisefreudige Fans schon einmal das Wochenende vom 13. bis 15. Februar im Kalender blocken.

Bundesliga-Spielplan: Reaktionen überschaubar

Auch wenn es dem einen oder anderen Fan die Rätsel und Verkündungen sicherlich Spaß bereiteten – nicht überall kam die Aktion gut an. „Diese häppchenweise Veröffentlichung des Spielplans ist doch völlig bescheuert. Dann haut doch gleich das ganze Dingen auf einmal raus“, forderte ein Fan beispielsweise. „Was soll die ganze Kirmes“, war auch ein anderer frustriert. Aber lange warten müssen die beiden und der Rest der Fans ja nicht mehr.