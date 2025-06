Bei Borussia Dortmund klingelt die Kasse – Sebastian Kehl horcht sofort auf

Zahltag bei Borussia Dortmund! Am Mittwochabend (25. Juni) deutscher Zeit trat der BVB im letzten Gruppenspiel der Klub-WM gegen Ulsan HD aus Südkorea an. Große Glanzleistungen gab es auch hier nicht zu bestaunen – doch letztlich reichte der 1:0-Sieg für den Gruppensieg und damit fürs Achtelfinale (hier alle Highlights zum Nachlesen).

Und das bringt Borussia Dortmund jetzt richtig Kohle ein. Denn spätestens ab der K.-o.-Phase werden die richtig dicken Preisgelder verteilt. Das dürfte auch für Sportdirektor Sebastian Kehl und den Transfermarkt interessant sein.

Borussia Dortmund streicht Prämie ein

Die Klub-WM lohnt sich für die Teilnehmer vor allem finanziell – besonders, wenn man aus Europa kommt. Denn die großen Vereine bekamen von der FIFA höhere Antrittsprämien als beispielsweise die Vertreter Auckland Citys aus Neuseeland. Der BVB soll rund 23,5 Millionen Dollar nur dafür erhalten haben, dass er bei dem Turnier dabei ist.

Doch auch während der Klub-WM ist noch einiges an Geld zu holen. Pro Sieg in der Gruppenphase gibt es weitere zwei Millionen US-Dollar, für ein Unentschieden gibt es eine Million. Da Borussia Dortmund gegen Ulsan HD den Sieg einfuhr, ist alleine dieser also zwei Millionen Dollar wert.

Aber es kommt noch was dazu. Schließlich wird auch das Erreichen des Achtelfinales reich belohnt. 7,5 Millionen Dollar fließen hier an jeden der 16 Achtelfinalisten – und damit auch an die Dortmunder.

Mehr Spielraum auf dem Transfermarkt?

Bedeutet im Umkehrschluss: Das Tor von Daniel Svensson gegen Ulsan war umgerechnet rund 9,5 Millionen Dollar wert – also knapp acht Millionen Euro. Eine Summe, bei der man auf dem Transfermarkt schon wieder ein bisschen Spielraum hätte.

Entsprechend dürfte Sportdirektor Sebastian Kehl genau hinschauen, wie viel Geld der BVB in Amerika noch einstreicht. Nach dem Transfer von Jobe Bellingham ist die Kasse erstmal leer. Weitere große Transfers dürfte es erst geben, wenn etwa Jamie Gittens für viel Geld wechselt – oder die Borussia weit kommt.

Borussia Dortmund: So viel ist noch zu holen

Fest steht: Bei der Klub-WM ist noch ordentlich was zu holen. Für den Einzug ins Viertelfinale winken 13,125 Millionen Dollar, beim Erreichen des Halbfinales rund 21 Millionen Dollar. Und wer ins Finale kommt, darf sich über 30 Millionen Dollar freuen (als Verlierer) oder den Gewinner-Jackpot von 40 Millionen Dollar mit nach Hause nehmen.