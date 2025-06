Bei Borussia Dortmund keine Chance mehr – Moukoko meldet sich nach Wechsel deutlich zu Wort

Viele Fußballfans hatten sich das Kapitel Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund anders vorgestellt. Der Spieler, der den Jugendfußball dominierte, mit nur 16 Jahren sein Bundesligadebüt feierte und beim BVB eine Ikone werden sollte, verlässt den Verein.

Doch statt für eine dicke Ablösesumme wechselt Moukoko zur neuen Saison fest zum FC Kopenhagen – für gerade einmal fünf Millionen Euro. Jetzt meldet sich das einstige Juwel von Borussia Dortmund mit einer emotionalen Abschiedsrede zu Wort.

Borussia Dortmund: Moukoko verabschiedet sich

Mit einer langen Nachricht auf seinem Instagram-Account lässt Moukoko seinen Emotionen freien Lauf: „Ich kam als kleiner Junge nach Dortmund, voller Aufregung, endlich dieses Trikot tragen zu dürfen. Von Anfang an hatte ich ein Ziel vor Augen: Eines Tages vor der Gelben Wand zu spielen.“

Das Ziel erreichte Moukoko. Am 21. November 2020, einen Tag nach seinem 16. Geburtstag, gab er sein Bundesliga-Debüt in Berlin. Eine Woche später folgte dann das erste Heimspiel. Es folgten weitere 97 Einsätze für Borussia Dortmund, in denen er 18 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Mehr Spiele und Scorerpunkte werden für den BVB nicht dazukommen.

Moukoko zeigt sich dankbar

„Ein besonderer Dank geht an Eddy Boekamp [ehemaliger Nachwuchskoordinator beim BVB; Anm. d. Red.], meinen Mentor. Danke, dass du so hart, aber ehrlich zu mir warst. Du hast mich geprägt und stark gemacht“, schreibt Moukoko dankbar. Auch anderen Förderern, Trainern und Mitspielern dankt er für das von ihnen Gelernte.

Doch er blickt auch auf schwierige Zeiten zurück: „Ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Aber jede einzelne Sekunde in Schwarz-Gelb war es wert. Diese Zeit kann mir niemand nehmen. Mein Debüt. Mein erstes Tor. Das Derby-Tor. Momente, die für immer in meinem Herzen bleiben. Prüfungen und Schwierigkeiten gehören zum Leben.“

Moukoko betont, dass er Borussia Dortmund für immer im Herzen tragen werde und verabschiedet sich mit einem speziellen Gruß: „Euer verrückter Mouki Mouki Maus.“