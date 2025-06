U21-EM-Finale: England – Deutschland im Live-Ticker: Woltemade-Wirbel vor Endspiel!

Beide Mannschaften gehören zu den besten Nachwuchsteams der Welt, beide Mannschaften haben ein Top-Turnier gespielt und beide Mannschaften greifen nun nach dem U21-EM-Titel! Das Prestige-Duell England – Deutschland wird zeigen, wer der neue Stern am U21-Himmel sein wird.

Sowohl England als auch Deutschland sind mit absoluten Top-Talenten gespickt, die allermeisten Akteure spielen in ihren Vereinen schon jetzt auf allerhöchstem Niveau – das U21-EM-Finale dürfte hoch spannend werden!

U21-EM-Finale im Live-Ticker:

Wer holt sich den Sieg und krönt sich zum neuen Europameister? Kann England den Titel aus 2023 verteidigen? Oder holt die DFB-Auswahl den dritten Titel in acht Jahren? Alle Informationen, alle Highlight und alle Tore bekommst Du hier Live im Ticker, bei uns verpasst Du nichts – viel Spaß!

England – Deutschland -:- (-:-)

Tore:

Aufstellung England: Beadle – Livramento, Cresswell, Quansah, Hinshelwood – Anderson, Scott – Hutchinson, McAtee, Elliott – Stansfield

Aufstellung Deutschland: Atubolu – Brown, Arrey-Mbi, Oermann, Collins – Reitz, Martel – Nebel, Woltemade, Gruda – Weiper

20.01 Uhr: U21-Trainer Antonio Di Salvo wechselt im Vergleich zum 3:0-Halbfinalerfolg gegen Frankreich zwei Mal. Den verletzten Max Rosenfelder ersetzt Tim Oermann, dazu muss Ansgar Knauff für Brajan Gruda auf die Bank.

19.32 Uhr: Das Finale in Bratislava ist im Übrigen nicht die erste Begegnung der beiden Top-Nationen bei diesem Turnier. Schon in der Gruppenphase kam es zum direkten Duell, damals konnte sich die DFB-Elf mit 2:1 durchsetzen. Auf ein solches Ergebnis dürfte man in Deutschland auch heute schielen.

18.25 Uhr: Mit Nick Woltemade und Harvey Elliott werden sich heute zudem zwei Spieler um die Torjäger-Kanone des Turniers duellieren. Woltemade hat mit sechs Treffern derzeit ein wenig die Nase vorn, doch auch Elliott hat mit vier Turnier-Toren noch die Chance auf die Individual-Auszeichnung.

Vor dem Endspiel gibt es allerdings mächtig Wirbel um Woltemade, die Bayern wollen den Angreifer unbedingt verpflichten. Mehr dazu hier.

17.14 Uhr: Seit Einführung der U21-EM 1972 konnten beiden Nationen jeweils dreimal das Turnier gewinnen, England zuletzt 2023 und Deutschland zuletzt 2021. Einer dieser beiden Verbände wird am heutigen Abend nach Italien und Spanien (jeweils fünf U21-EM-Titel) der dritterfolgreichste Verband bei U21-Europmeisterschaften werden.

Samstag, 28. Juni, 16.33 Uhr: Jetzt geht es um nicht weniger als den Titel! Nach einem hochklassigen und starkem Turnier stehen sich heute England und Deutschland im U21-EM-Finale gegenüber. Anstoß ist um 21 Uhr, gespielt wird im Stadion Tehelne pole in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.