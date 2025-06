U21-EM: Unruhe kurz vor Finale! DAS wird vor Deutschland – England zum Problem

Millionen fiebern vor dem Fernseher mit – die U21-EM hat der Klub-WM die Show gestohlen. Zumindest in Deutschland. Auch für die Nachwuchs-Stars eine große Bühne. Und jetzt stehen sie sogar im Finale.

Deutschland – England: Der Klassiker als Endspiel der U21-EM. Eine Traum-Konstellation, die am Sonntag für Rekord-Interesse sorgen wird. Die Top-Talente wollen den Titel. Doch kurz vor dem Finale gibt es jetzt Unruhe.

U21-EM: Unruhe vor Finale Deutschland – England

Eigentlich wollen sich alle doch nur mit vollem Fokus auf das Finale (hier live sehen) vorbereiten. Doch irgendwer hat Pikantes ausgeplaudert. Und nun ist es vorbei mit der Ruhe. Die Nachricht schlug auch im Teamquartier ein wie eine Bombe: Bayern München steht offenbar vor der Verpflichtung von Nick Woltemade.

Der Stürmer in Diensten des VfB Stuttgart ist der größte Star des DFB-Teams. Die letzte Saison war sein endgültiger Durchbruch in der Bundesliga. Mit dem DFB-Pokal gab es schon den ersten Titel, doch Woltemade will mehr. Viele sehen in ihm den Nationalstürmer der nächsten Jahre. Offenbar auch Max Eberl. Der baggerte in den letzten Wochen heftig am 23-Jährigen herum und kann jetzt einen Meilenstein auf dem Weg zu einem Transfer verbuchen.

Transfer-Hammer vor Finale

Kurz vor dem Finale hat Nick Woltemade laut „Sky“ und „Bild“ seine Zusage zu einem Bayern-Wechsel gegeben. Gut für den Meister, vielleicht auch für den Spieler. Sicher aber nicht für die U21-Nationalmannschaft. Dort ist er der große Star, schoss in vier Spielen sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Der Endspiel-Einzug geht zu einem gehörigen Anteil auf seine Kappe. Doch von einem absoluten Fokus auf das Finale Deutschland – England kann sicher keine Rede sein, wenn man zeitgleich um seine Zukunft und fette Verträge verhandelt (hier der Stand des Transfers).

Störgeräusche vor dem wichtigsten Spiel, das viele seiner Kollegen in ihrer bisherigen Karriere bestreiten. Auch den DFB wird es nerven, dass dieser Transfer-Hammer ausgerechnet wenige Tage vor Deutschland – England durchgesickert ist.