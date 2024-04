Amazon Prime zeigt neue Serie: Schon kurze Zeit später herrscht Gewissheit

Atomares Hochgefühl bei Amazon Prime! Die postapokalyptische Welt von „Fallout“ hat die Herzen der Zuschauer und Kritiker gleichermaßen begeistert. Kaum hat die Serie auf Amazon Prime ihr Debüt gefeiert, ernten die Macher bereits Beifall und Anerkennung.

Kurz nachdem die erste Staffel der Adaption der populären Videospielreihe Premiere feierte, machte das Unternehmen bereits eine große Ankündigung. Für Nutzer von Amazon Prime herrscht jetzt Gewissheit.

Amazon Prime: Bei Serien-Fans herrscht Gewissheit

„Fallout“ kann sich über eine zweite Staffel freuen, wie Amazon in einer offiziellen Mitteilung verkündet. Fans der dystopischen Serie können also aufatmen: Das Abenteuer im Ödland geht weiter.

Der Streamingdienst Amazon Prime schlägt mit seiner Investition in das Science-Fiction-Drama hohe Wellen. Die Resonanz auf die „Fallout“-Serie ist überwältigend – sie gehört bereits zu den drei erfolgreichsten Titeln, die der Streaming-Riese je lanciert hat. Lob gab es von US-Medien, die von einem der besten Serienstarts auf Prime Video sprechen. Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner dürfen sich zu Recht freuen.

Das Endzeitdrama verdankt den Erfolg nicht zuletzt der Kreativität und Erfahrung ihrer Macher. Produziert wurde „Fallout“ von Jonathan Nolan und Lisa Joy. Jennifer Salke, die Leiterin der Amazon MGM Studios, drückt ihre Begeisterung aus: „Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben die Welt mit dieser bahnbrechenden, wilden Serie in ihren Bann gezogen. Die Messlatte lag hoch für die Liebhaber dieses kultigen Videospiels und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten.“

Deshalb nun auch die große Ankündigung: „Wir freuen uns, nach nur einer Woche die zweite Staffel anzukündigen und die Zuschauer noch weiter in die surreale Welt von Fallout zu entführen.“

Amazon Prime: Reaktionen sprechen für sich

Die Zuschauer sind bereits hellauf begeistert, wie einige Kommentare zum Beispiel bei X (vormals) zeigen:

„Wunderbar“

„Wir haben die erste Staffel schon dreimal gesehen“

„Danke, das brauche ich“

„Das ist die gute Nachricht, die ich heute brauchte“

„Ja!!“

Und darum geht es in „Fallout“:

Die Geschichte nimmt die Zuschauer mit in die unwirtlichen Weiten des Wastelands, rund 200 Jahre nach einem Atomkrieg, der die Vereinigten Staaten verwüstet hat. Einige Menschen in Bunkern überlebten den Atomschlag jedoch. So auch die junge Lucy, dargestellt von Ella Purnell, die sich im Alter von 27 Jahren einer neuen Wirklichkeit stellen muss, als sie ihren sicheren Vault verlässt. Sie begibt sich in eine Welt voller Gefahren und skurrilen Charakteren.

