Joko und Klaas: ProSieben-Zuschauer fassungslos – „Was mache ich denn jetzt“

Es war ein spektakuläres Staffelfinale, das sich die Komiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend mit ihrem Heimatsender ProSieben lieferten. Verständlich, so hatte der Münchner Sender weder Kosten noch Mühen gescheut, um seinen Top-Moderatoren ein würdiges Duell zu liefern. Sage und schreibe 777 Angestellte traten gegen Joko und Klaas an.

Während Joko schon vor dem ersten Spiel nasse Hände hatte, startete Klaas gewohnt souverän. Und so wurde das erste Spiel auch gewonnen. 116 ProSieben-Mitarbeiter waren damit schon ausgeschaltet. Doch so gut sollte es für Joko und Klaas nicht weitergehen.

Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben

Zwar konnten die beiden noch einige Dutzend ProSieben-Mitarbeiter ausschalten. In der alles entscheidenden letzten Runde jedoch versagten die Nerven. Beim Quiz „Dichter denken“ mussten sich Joko und Klaas bei einer Pokemon-Frage geschlagen geben und kassierten auch direkt ihre verdiente Strafe. Eine Woche lang müssen die beiden nun in der Kantine des Senders kochen. Lustig wird das allemal, ob das Essen dann auch schmeckt, sei einmal dahingestellt.

Die Fans jedenfalls sind schon arg traurig, dass die Staffel am Dienstagabend ihr Ende fand. „Jetzt sind die Dienstage sinnlos. Wir können den Sommer gerne überspringen und im Herbst weitermachen“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Twitter.

Ein anderer ergänzt: „Staffelfinale. Was mache ich denn jetzt dienstags?“ Und eine dritte schreibt: „Ich gönne Joko und Klaas ja ihre Sommerpause. Aber kommt bald wieder.“

Mehr Nachrichten:

Am kommenden Dienstag zeigt ProSieben nun erst einmal eine neue Folge der Reportagereihe von Investigativ-Reporter Jenke von Wilmsdorff. Darin stellt sich der Journalist der Frage „Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?“. Seine Recherchen führten Jenke dafür nach Thailand, in die Niederlande und in die USA. Zudem sprach Jenke mit Dealern, Ärzten und Cannabis-Opfern. Los geht es am Dienstag (30. Mai 2023) um 20.15 Uhr.