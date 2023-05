ProSieben-Star kündigt Comeback an: Fans werden deutlich – „Dicken Dislike“

Aus dem ProSieben-Programm ist Entertainer und Moderator Joko Winterscheidt nicht mehr wegzudenken. Ob mit Kollege Klaas bei „Das Duell um die Welt“ oder im Alleingang mit eigenem Format bei „Wer stiehlt mir die Show?“ – Joko Winterscheidt weiß sein Publikum zu unterhalten.

Auf seinen TV-Erfolg ausruhen, will er sich aber nicht. Jetzt kündigte der ProSieben-Star in Zusammenarbeit mit einer Kollegin sein neustes Projekt an. Doch das erinnert seine Fans eher an ein Comeback und zwar der unschönen Art.

ProSieben-Star Joko Winterscheidt startet Podcast

Auf seinem Instagramkanal schreibt er: „Newsflash. Ab Donnerstag (18. Mai), jeden Donnerstag. […] Sophie Passmann und icke sprechen in Mikrofone und ihr könnt zuhören. ‚Sunset Club‘ heißt die Bude, wenn ihr mehr wissen wollt.“

Bedeutet: Ab sofort gibt’s Joko Winterscheidt wieder regelmäßig auf die Ohren. Wobei die Betonung auf dem Wörtchen ‚wieder‘ liegt. Denn der Moderator hatte in der Vergangenheit bereits einen gut laufenden Podcast. Bis 2022 war er noch Teil von „Alle Wege führen nach Ruhm“ („AWFNR“). Doch dann verkündete er sein Aus.

Fans sind enttäuscht

Es war ein Schock für seine treuen Zuhörer als Winterscheidt bekanntgab: „Dieses Jahr war schon wild. Aber ich weiß einfach jetzt schon, dass ich (…) nächstes Jahr nicht in der Lage sein werde, mit dir AWFNR zu machen.“ Aus Zeitgründen machte er seinen Abschied offiziell.

Das Problem hat er ein Jahr später anscheinend nicht mehr. Denn jetzt kehrt er mit eigenem Podcast und neuer Besetzung zurück. Aus seinem ehemaligen Kollegen Paul Ripke, wurde jetzt Sophie Passmann. Etwas, das zwar für Begeisterung sorgt, vielen aber auch bitter aufstößt, wie die Kommentare unter dem Instagrambeitrag zeigen.

„Schade. Podcast mit Paul aus Zeitgründen aufgegeben, um nach Monaten einen neuen Podcast zu machen. Hätte mich über eine Rückkehr zu AWFNR gefreut.“

„Freue mich, hätte aber lieber AWFNR zurück.“

„Dicken Dislike! Also ganz im Ernst , da hättest du zu AWFNR zurückkommen können.“

Bleibt abzuwarten, ob Joko das Thema nochmal aufgreifen wird. Thematisch soll’s bei „Sunset Club“ übrigens um die Medienwelt, Alltagsbeobachtungen und Karriereratschläge gehen.