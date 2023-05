ProSieben stellt Show-Kandidaten vor Extrem-Challenge – Ärztin muss eingreifen

RTL hat „Das Dschungelcamp“, ProSieben „Die Unschlagbaren“ im Programm. Geht es um den Nervenkitzel, stehen sich die Shows wohl in nichts nach. Auch in Sachen Standort kann das ProSieben-Format locker mithalten. Denn für Promi-Kandidat Simon Gosejohan und Kontrahent Sebastian geht es nach Südafrika. So wie zu Coronazeiten 2022 bei RTL.

Hier wartet auf die beiden eine Herausforderung der besonderen Art – der „Tower of Terror“. Die Achterbahn ist 90 Grad steil und definitiv nichts für schwache Nerven, denn in dieser Bahn wirken die G-Kräfte besonders stark. Bewusstlosigkeit ist hier durchaus möglich.

ProSieben überrascht mit Extrem-Challenge

Die Aufgabe: Wer am meisten fährt, gewinnt. Doch beim Achterbahnfahren alleine bleibt es nicht, denn die beiden bekommen passend jeder Fahrt einen Snack serviert. Popcorn und Co. gibt es hier allerdings nicht. Gereicht werden stattdessen Delikatessen wie Hühnerfüße, Kuh-Hufe, Leber oder Innereien.

Dann geht die wilde Fahrt mit vollem Bauch von vorne los. Per Lift werden die beiden in ihrem Wagen in die Höhe gezogen, dann folgt der Fall. Schon vor der Fahrt präsentierte der Sender den Doktor Bob von ProSieben: Ärztin Doktor Dom. Die wird auch nach jeder Fahrt konsultiert, um sicherzustellen, dass es den beiden gut geht. Sie ist es auch, die plötzlich Alarm schlägt.

Ärztin muss eingreifen

Vor der fünften Fahrt, zeigen die G-Kräfte ihre Wirkung. „Es wurde mir immer alles gleichgültiger“, kommentiert Simon im Nachgang. Vor Ort fühlt er sich schon fast wie im Drogenrausch. Und auch an Sebastian sind die vielen Fahrten nicht spurlos vorbeigegangen. Er klagt über Nackenschmerzen und muss zugeben: „Der Spaß-Faktor ist ein bisschen vorbei.“

Dass sich Simon nach der fünften Fahrt benebelt fühlt und Sebastian seinen Kopf nur noch bedingt bewegen kann, macht Doktor Dom zunehmend Sorgen. Jede weitere Fahrt könnte massive Nebenwirkungen mit sich bringen. Also entscheidet die Ärztin, die Aufgabe wird abgebrochen!

Damit steht fest, die Herausforderung endet mit einem Gleichstand.

ProSieben zeigt „Die Unschlagbaren“ sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.