„Die Unschlagbaren“: Aufgabe abgeblasen! ProSieben muss spontan umplanen

Am Sonntagabend (14. Mai) heißt es wieder Normalo gegen Promi oder auch „Die Unschlagbaren“ bei ProSieben. Diesmal als einer der Kandidaten mit dabei, ist Sänger Max Mutzke. Der war am Tag zuvor noch live bei Barbara Schöneberger im ESC-Countdown in der ARD zu sehen. Jetzt soll er sich im Wettkampf einer ganz besonderen Herausforderung stellen und im besten Fall auch noch gewinnen.

Während Promis wie Joey Kelly in der Vergangenheit schon des Öfteren ihre Begeisterung für Extremsportarten unter Beweis stellten, wirkt Max Mutzke bei „Die Unschlagbaren“ doch ein wenig perplex, als er erfährt, wo die Reise mit Kontrahent Fabio nach Schweden enden soll. Aber dann kommt kurz vorher doch noch alles anders.

„Die Unschlagbaren“: Diese Aufgabe braucht starke Nerven

Der Plan sieht wie folgt aus: Beide Kandidaten steigen mit einem Heißluftballon in den Himmel auf. Auf einer bestimmten Höhe angekommen, erwartet die Männer ein Bungeesprung aus dem Heißluftballon, bei dem sie jeweils auch noch ein Lied zum Besten geben sollen.

Eine Aufgabe, bei der man als ungeübter Mensch durchaus schon mal weiche Knie bekommen kann. Doch die Kontrahenten geben sich verhältnismäßig entspannt. Der Plan steht, mit der Nervosität hat man sich abgefunden, doch dann kommt den beiden ausgerechnet das Wetter in die Quere. Denn das zeigt sich alles andere als Ballonfahrt tauglich und die geplante Fahrt bei diesen Bedingung zu gefährlich.

Max Mutzke kann dem Bungeesprung aus dem Heißluftballon gerade noch entkommen. Foto: ProSieben

ProSieben muss umplanen

Die Verantwortlichen vor Ort haben eine Entscheidung getroffen, die Challenge ist abgeblasen. Damit Max Mutzke und sein Kontrahent Fabio aber nicht immer wieder nach Schweden fliegen müssen, entscheidet sich ProSieben spontan dazu die Aufgabe umzuwandeln und auf dem Boden zu bleiben.

Statt in die Luft geht’s für die beiden in die Eishockeyhalle. Hier erwartet sie ein Profispieler, der die beiden mit einem Eishockey Puk abschießen darf. Wer von beiden Kontrahenten mehr Torschüsse hält, gewinnt. Geschützt werden die beiden nur durch ihre Eishockey-Ausrüstung. Ungefährlich ist diese vermeintlich einfache Bodenaufgabe damit auch nicht.

ProSieben zeigt „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars“ sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.