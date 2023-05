„TV Total“: Pufpaff rechnet mit ESC ab – Zuschauer reagieren deutlich „Immer schräger“

Am Mittwochabend (10. Mai 2023) bekommen die ProSieben-Zuschauer bei „TV Total“ wieder einen Wochenrückblick à la Sebastian Pufpaff. Wie in jeder Sendung füllt der Moderator die ersten Minuten seiner Show mit den spannendsten Neuigkeiten und TV-Momenten der vergangenen Tage.

Dabei präsentiert Sebastian Pufpaff sie auf seine ganz eigene Art und Weise. Eine ordentliche Portion Sarkasmus und Ironie darf dabei nicht fehlen. In der neusten Episode geht es neben der Krönung von König Charles III. auch um den ESC, der am Samstagabend (13. Mai) in die finale Runde geht. Der Moderator hat dabei seine ganz eigene Meinung zu dem internationalen Wettbewerb.

„TV Total“: Act aus Kroatien sorgt für Lacher

Jeder, der den „Eurovision Song Contest“ schon mal gesehen hat, der weiß, dass die verschiedenen Acts auch mal sehr ausgefallen sein können. Ob außergewöhnliche Kostüme, schräge Performances oder verrückte Liedtexte: Der ESC ist immer für eine Überraschung gut.

Am Mittwochabend kommt natürlich auch Sebastian Pufpaff auf das Event zu sprechen. Dafür zeigt er den Zuschauern einen Ausschnit aus dem Halbfinale, welches am Dienstag (9. Mai) ausgetragen wurde. Für die Zuschauer eine äußerst skurrile Darbietung, wie auf Twitter deutlich wird. Dort schreibt ein Nutzer: „Kroatien habe ich bis jetzt noch nicht richtig verarbeitet.“ Ein Zweiter kommentiert: „Der ESC wir von Mal zu Mal immer schräger.“

Pufpaff hat den ZDF-Fernsehgarten im Visier

Und auch eine andere TV-Show gerät heute ins Visier vom Moderator: Der ZDF-Fernsehgarten. Denn dieser ging vergangenen Sonntag (7. Mai) nämlich nach langer Winterpause wieder an den Start. Auch dieses Jahr mit dabei: Moderatorin Andrea Kiewel, von der Sebastian Pufpaff bekanntlich nicht sonderlich viel hält.

Denn schon in der Vergangenheit hat er das ein oder andere Mal gegen den ZDF-Star geschossen. Dieses Mal kritisiert er die Art und Weise, wie Andrea Kiewel den Körperkontakt zu ihren Gästen sucht. „Manche Pornos haben schon sanfter angefangen“, sagt der Moderator prompt. Die Zuschauer amüsieren sich köstlich über diese Witze und feiern den „TV Total“-Host für diese Spitze.

Prosieben zeigt „TV total“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.