ProSieben: Klaas lästert über TV-Kollegen – „Ganz eklig“

Manchmal ist das Naheliegendste die größte Überraschung. Das dachte sich wohl auch die Redaktion von „Late Night Berlin“, als sie Klaas Heufer-Umlauf ausgerechnet seinen langjährigen Show-Partner Joko Winterscheidt als Überraschungsgast aufs Sofa setzten.

Während Klaas seinen ProSieben-Kollegen mit vorgegebenen Fragen löcherte, gerieten die beiden auch ins Plaudern. Zum Beispiel über Jokos Parfüm, nicht aber ohne eine Spitze gegen einen anderen TV-Kollegen zu verteilen.

ProSieben: Klaas lästert über Jeremy Fragrance

Denn bevor Joko die Frage nach seinem Parfüm beantworten konnte, wurde er von Klaas unterbrochen, der eine Anekdote zu seinem eigenen Duft zum besten geben wollte. Die hatte übrigens mit einem anderen Überraschungsgast bei „Late Night Berlin“ zu tun: Jeremy Fragrance.

Der habe Klaas nämlich bestätigt, dass er „sowas Billiges“ als Parfüm trage, berichtet der ProSieben-Moderator. „Der hat so ganz eklig, also sehr nah an mir gerochen“, sagte Klaas. Der Parfüm-Influencer habe „wie so ein richtiger Verrückter“ an ihm gerochen, habe den Duft aber nicht herausfinden können.

ProSieben: Joko setzt auf Hustensaft

Als Klaas ihn aufklärte, reagierte Jeremy Fragrance demnach abfällig: „Das kostet 20 Euro“, soll er gesagt haben. Joko stieg übrigens direkt auf den Witz von Klaas ein. Er nutze noch immer Wick Medinait. „Das riecht gut, und man hat eine freie Nase.“

Ob der ProSieben-Moderator bei seinem Gag allerdings wirklich den Hustensaft und nicht die Erkältungssalbe Vaporub meinte, wird sich im Nachhinein kaum klären lassen…