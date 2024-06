„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Zuschauer traut seinen Augen kaum – „Zwei völlig verschiedene Menschen“

Auf ProSieben ist es wieder Zeit für spannende Wettkämpfe: Der Sender zeigt die vierte Staffel der Erfolgsshow „Joko & Klaas gegen ProSieben.“ In dieser Show treten die beliebten Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wöchentlich gegen ihren eigenen Sender an. In verschiedenen Spielen müssen sie ihre Geschicklichkeit, Kreativität und ihren Teamgeist unter Beweis stellen.

Gewinnen Joko und Klaas, erhalten sie 15 Minuten freie Sendezeit zur Primetime, die sie nach eigenem Ermessen gestalten dürfen. Verlieren sie, müssen sie sich peinlichen Strafen stellen. Was das Publikum während der Show zu sehen bekommt, bringt vor allem einen Zuschauer zum Staunen.

ProSieben-Show bewährt sich als Erfolgsrezept

ProSieben weiß bekanntlich, wie man Erfolgsshows kreiert. Mit „Joko & Klaas gegen ProSieben“ hat der Sender einen weiteren Hit in der TV-Geschichte gelandet. Seit 2019 kämpfen die beiden Entertainer in dieser Show um begehrte Sendezeit und liefern erstklassige Unterhaltung.

Zur diesjährigen siebten Staffel hat sich ProSieben etwas Besonderes ausgedacht: Aufgrund eines spektakulären Sieges von Joko und Klaas übergab der Sender dem Duo einen ganzen Tag Programmzeit. Während die Zuschauer aktuell auf neue Folgen warten müssen, überbrückt der Sender die Zeit mit Wiederholungen der vorherigen Staffeln. Besonders in der 20. Folge der vierten Staffel staunt ein Zuschauer nicht schlecht.

ProSieben-Show sorgt für überraschten Fan

Die Spiele bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ haben es wahrlich in sich. Klar, dass dabei so manch eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen werden muss. Für Joko bedeutet das insbesondere, seine Brille ab und zu abzusetzen. Doch ein Fan der Sendung kann danach seinen Augen kaum trauen.

„Ich hab es, glaub ich, noch nie erwähnt, aber Joko mit Brille und Joko ohne Brille sind für mich zwei völlig verschiedene Menschen. Und ich finde immer den Joko besser, den ich gerade sehe, unabhängig ob Brille auf oder nicht“, teilt ein User auf „X“ seine Meinung zu der abgenommenen Sehhilfe.

Mit packenden Spielen und unvorhersehbaren Momenten ist „Joko & Klaas gegen ProSieben“ auch in der vierten Staffel ein Garant für beste Unterhaltung, bei dem den Zuschauern immer wieder aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird.