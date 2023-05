Joko und Klaas: Zuschauer außer sich – „Bitte, was hab ich gerade gehört?“

Es geht in die nächste Runde bei „Joko und Klaas“! Das TV-Duo tritt am Dienstagabend (9. Mai) wieder gegen ProSieben an – in der Hoffnung, 15 Minuten freie Sendezeit zu erspielen. Doch während die Sendung noch in vollem Gange ist, können die Zuschauer das Programm danach gar nicht mehr erwarten.

Grund dafür ist ein Gast, der Klaas bei „Late Night Berlin“ überraschen wird. Denn den hat ProSieben in der Werbepause von „Joko und Klaas“ direkt mal verraten. Sehr zur Freude der Zuschauer…

Joko und Klaas: Kracher am Ende der Werbepause

Der Dienstag steht ganz im Zeichen von Joko und Klaas. Erst tritt das Duo gegen ProSieben an, dann überrascht Joko Klaas bei „Late Night Berlin“ als Gast. Und genau das hat Joko in einem Video kurz vor Ende der Werbepause bei „Joko und Klaas“ selbst verraten.

Bei einigen Zuschauern sorgt das Video erst einmal für Verwirrung. „Spoilern kann ProSieben“, twittert jemand unmittelbar danach. Eine andere Nutzerin fragt sich: „Warum spoilert ihr den Überraschungsgast vor der Show?“ Die Antwort von ProSieben kommt prompt: „Weil er für Klaas eine Überraschung ist.“ Heißt so viel wie: Für die Zuschauer ist es okay, den Überraschungsgast schon zu kennen.

„Joko und Klaas“-Zuschauer außer sich

Und bei genau denen sorgt die Ankündigung für große Freude! „Bitte, was hab ich grade gehört, Joko bei LNB?????“, twittert eine Nutzerin. „Wurde auch Zeit, dass Joko bei Late Night Berlin ist“, meint jemand anderes. „Joko im Hoodie als Überraschungsgast, ich sterbe“, kann noch ein anderer Zuschauer sein Glück kaum fassen.

Für eingefleischte Fans heißt das also: Nicht nur durchhalten bis zum Ende von „Joko und Klaas“, sondern auch noch „Late Night Berlin“ mitnehmen. Neben Überraschungsgast Joko sind übrigens noch zwei Musiker mit am Stark: Keir und Ed Sheeran. Los geht es um 23 Uhr auf ProSieben.