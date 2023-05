Joko und Klaas: Fiasko in Live-Show! Klaas zeigt plötzlich Penis

Eklat mitten in der Live-Show von „Joko und Klaas“! Das TV-Duo hatte sich am Tag zuvor 15 Minuten Sendezeit für Mittwochabend (3.05.) erspielt. Doch was am Mittwoch in der ProSieben-Sendung abgeht, wird dem Jugendschutz ganz und gar nicht gefallen.

Denn Klaas Heufer-Umlauf hat seinen TV-Buddy Joko Winterscheid ganz schön vorgeführt. Und zwar nackt.

Joko und Klaas: Eskalation in Live-Show!

Nichts ahnend wird von Joko ein Koffer voller Wertgegenstände ins All geschossen. Inklusive seinen Ausweises und Haustürschlüssels. Klaas verkauft das Ganze als Geschenk für die Aliens im All. An dieser Stelle sind nicht nur die Zuschauer perplex, sondern auch ProSieben selbst. Schließlich wird der Sender in den 15 Minuten Shows von Joko und Klaas zuvor nie aufgeklärt, was gesendet wird. „Wir sind noch verwirrt“, heißt es deshalb auf dem Twitter-Kanal von ProSieben.

Joko findet es gar nicht lustig, dass seine persönlichen Sachen ins All geschossen wurden. Er schnauzt Klaas an: „Mein Haustürschlüssel. Ganz ehrlich, was ist denn, wenn der Ballon irgendwann platzt. Dann findet jemand meinen Schlüssel. Und meinen Personalausweis.“

Klaas zeigt Joko-Penis – „Du dumme Sau!“

Da ahnt er noch nicht, dass das längst nicht alles war. Denn plötzlich wird im TV ein Bild von ihm eingeblendet, es zeigt zunächst seinen Kopf. Dann schwenkt die Kamera immer tiefer, bis sie schließlich ein nacktes männliches Geschlechtsteil zu sehen ist. Nicht gerade jugendfrei!

Die Zuschauer sollen glauben, dass es sich dabei um Jokos Penis handelt, dieser hält aber vehement dagegen, dass es seiner ist. „Das gibt es doch nicht!“, „Das ist nicht witzig!“ oder „Du dumme Sau!“ sind nur einige der Sätze, die er Klaas an den Kopf wirft. Immer mit dem Hinweis, dass es sich bei dem Bild nicht um sein Körperteil handelt. Auch wenn er am Ende noch schreit: „Ich will nicht, dass mein Pimmel im Weltall ist!“ War es etwa doch sein Geschlechtsteil? Das wird an dieser Stelle nicht mehr aufgeklärt.

Denn danach ist das ganze „Joko und Klaas“-Schauspiel nach 15 Minuten schon wieder vorbei.

Nach der Show meldet sich auch ProSieben noch einmal bei Twitter zu Wort, immer noch geschockt von dem gerade Gesehenen. „Wir würden vorschlagen, wir vergessen das eben Gesehene. Deal?“ Doch von wegen. Die Zuschauer kontern frech: „NIEMALS!! Ihr habt euch die beiden Idioten + Firma damals angelacht und das habt ihr jetzt davon“ oder „Auf keinen Fall!“