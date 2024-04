Joko und Klaas: Dicke Überraschung für ProSieben-Stars – es geht um diese Show

Seit Stefan Raab im Dezember 2015 in TV-Rente gegangen ist, sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Aushängeschilder von ProSieben. Sie moderierten zusammen „Das Duell um Die Welt“, „Circus HalliGalli“ oder jeweils alleine „Late Night Berlin“ (Klaas) und „Wer stielt mir die Show“ (Joko).

Für ihre TV-Auftritte haben sie diverse Auszeichnungen bekommen – darunter mehrere Comedy- und Grimme-Preise. Und nun wartet schon die nächste Ehrung auf Joko und Klaas – und die dürfte für beide eine dicke Überraschung sein.

Joko und Klaas: Auszeichnung für ProSieben-Stars

Denn die Auszeichnung, die Joko und Klaas am nächsten Samstag (4. Mai) verliehen bekommen, hat mit klassischem Fernsehen nichts zu tun. Dafür aber mit einer ganz besonderen Show, die im vergangenen Herbst viele Menschen begeistert hat.

Rückblick: Am 7. November 2023 haben die beiden Entertainer bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gewonnen. Ihren Sendezeit-Gewinn nutzten sie mit einer kleinen Schatzsuche . Eine Woche lang gaben sie dem TV-Publikum jeweils um 20.15 Uhr kleine Rätsel auf. Der Zuschauer, der alle löste, hatte die Chance auf eine Million Euro. Dass es aber wirklich etwas zu gewinnen gab, war an die Bedingung geknüpft, dass sich mindestens 10.000 Menschen bei der Stammzellspender-Kartei der DKMS registrieren.

Großer Erfolg für die DKMS

Mit Erfolg: Innerhalb von drei Tagen gab es 38.000 Neuanmeldungen bei der DKMS – ein historischer Rekord! Und für den werden Joko und Klaas nun im Rahmen der Yes!Con in Berlin mit dem „Ring of Courage“ ausgezeichnet. Die Yes!Con bezeichnet sich selbst als eine Krebs-Convention von Betroffenen für Betroffene.

Vor Joko und Klaas ging der „Ring of Courage“ bereits an Sängerin Anastacia oder die Vox-Show „Showtime of my Life“. Was bei der diesjährigen Yes!Con inhaltlich im Mittelpunkt steth – und welche Promis noch so alles auf der Bühne stehen, liest du bei unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.