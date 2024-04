Joko & Klaas gegen ProSieben: Zuschauer enttäuscht – „Hatte echt damit gerechnet“

Vor Kurzem gab der Sender ProSieben sein Zepter ab – und das in die Hand der beiden Kult-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Am Sonntag (21. April) durfte das Duo einen ganzen Tag lang die Zuschauer mit einem eigens gewählten Programm begeistern.

Doch jetzt geht eine Nachricht rum, die ihre Fans enttäuscht zurücklässt.

ProSieben: Traum der Zuschauer platzt

Joko und Klaas sind seit Jahren beliebte TV-Moderatoren bei ProSieben und entertainen regelmäßig in Sendungen wie „Joko und Klaas – Duell um die Welt“ oder „Joko und Klaas gegen ProSieben“ das Publikum. Nun erlaubten sie sich einen Coup, den es noch nie gegeben hat!

Denn das TV-Duo übernahm für 24 Stunden einen kompletten Programmtag. Dieses Privileg erspielten die ProSieben-Stars im Rahmen ihrer Kult-Show, in der sie gegen den Sender duellierten. Zur 50. Jubiläumsfolge war dies ein echter Spezial-Gewinn für Joko und Klaas.

Doch dieses einmalige Fernseherlebnis wird wohl auch einmalig bleiben. Wie die beiden in der TV-Sendung „Joko und Klaas gegen ProSieben“ am Dienstagabend (23. April) verrieten, wird es demnächst keine Aktion mehr dieser Art geben. Die Zuschauer lässt dies enttäuscht zurück.

„Ach wie schade, ich hatte jetzt echt damit gerechnet, dass sie nochmal die 24 Stunden raushauen. War doch mehr als erfolgreich für ProSieben“, kommentiert ein Fan auf der Online-Plattform X. Eine andere Stimme trauert dem Ganzen jedoch nicht hinterher: „Natürlich kann man über Geschmack schlecht streiten, aber dass so viele sich stundenlang diese beiden Clowns ansehen können, wundert mich doch. Vielleicht sollte man ProSieben in Joko und Klaas umbenennen,“ so eine weitere Reaktion auf X.

Doch Fakt ist: Die Einschaltquoten des von Joko und Klaas bestimmten Programms konnten sich sehen lassen! Mit einem Tagesmarktanteil von 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen konnte ProSieben ganz locker den höchsten Wert des Tages einfahren, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtete.