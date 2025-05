„Unsere kleine Farm“: Kult-Serie kehrt zurück! Netflix verrät erste Details

Streaming-Gigant Netflix machte in den letzten Jahren vor allem durch erfolgreiche neue Serien auf sich aufmerksam. Doch auch beliebte Klassiker gibt es bei Netflix im Angebot. Nun vermischt der Streamingdienst mit einer Neuauflage der Familien-Serie „Unsere kleine Farm“ beides – ein Klassiker, der weltweit bekannt ist, bekommt einen neuen Anstrich.

Während der Reboot-Plan der Serie schon länger bekannt ist, war bisher nicht klar, welche Darsteller für „Unsere kleine Farm“ verpflichtet werden. Jetzt lässt Netflix die Katze aus dem Sack.

„Unsere kleine Farm“: Erste Darsteller für Neuauflage stehen fest

Egal, ob eher alt oder eher jung: „Unsere kleine Farm“ dürfte vielen Menschen weltweit ein Begriff sein. Die Serie, die sich um das Leben der Farmerfamilie Ingalls dreht, ist heute absoluter Kult. Zunächst wurde „Little House on the Prairie“, wie die Sendung im Original heißt, in den 80ern in der ARD gezeigt, in den 90ern dann von den Privatsendern Sat.1 und ProSieben.

Künftig wird es die Neuauflage auf Netflix zu sehen sein – das dauert aber noch, denn aktuell stehen gerade einmal die ersten Darsteller fest. So wird der australische Schauspieler Luke Bracey die Rolle des Familienoberhaupts Charles Ingall übernehmen. Der 36-Jährige war unter anderem im Spielfilm „Elvis“ in einer Nebenrolle zu sehen. Braceys weiblicher Gegenpart ist ebenfalls schon klar. Die rothaarige Schauspielerin Crosby Fitzgerald wird Charles Ingalls Ehefrau Carolin spielen. Fitzgerald war bisher unter anderem in der Apple-Serie „Palm Royale“ zu sehen.

Auch die Besetzung der Ingall-Töchter steht bereits. Die Kanadierin Skywalker Hughes schlüpft demnach in die Rolle der ältesten Tochter Mary, während Alice Halsey ihre jüngere Schwester Laura – die auch Erzählerin der Geschichte ist – spielt.

++ Neue Staffel „You“ bringt Netflix-Zuschauer auf die Palme – „Bin schockiert“ ++

„Unsere kleine Farm“: Dreharbeiten beginnen im Sommer

Wie unter anderem „Gala“ berichtet, sollen die Dreharbeiten für das „Unsere kleine Farm“-Reboot im Juni in Winnipeg in Kanada starten. Federführend bei der Neuadaption ist unter anderem Showrunnerin Rebecca Sonnenshine, die bereits an der erfolgreichen TV-Serie „Vampire Diaries“ mitwirkte.

Mehr Themen:

Die Neuauflage von „Unsere kleine Farm“ wird als „Teil hoffnungsvolles Familiendrama, Teil epische Überlebensgeschichte und Teil Ursprungsgeschichte des amerikanischen Westens“ beschrieben.