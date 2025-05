„Fernsehgarten“: Zuschauer reagieren deutlich – „Gruselig“

Der Sonntag hat wieder ein festes Ritual: „Fernsehgarten“-Zeit! Woche für Woche begrüßt Andrea Kiewel in der ZDF-Show Musiker, Entertainer und Schlager-Stars – und das bereits seit stolzen 39 Jahren. Zum großen Staffelauftakt am 4. Mai standen unter anderem Giovanni Zarrella, Ross Antony und Mallorca-Star Lorenz Büffel auf der Bühne. Auch Moderatorin Kiwi selbst präsentierte sich in gewohnt energiegeladener Manier: Gut gelaunt, charmant, mit der ein oder anderen flapsigen Bemerkung und einem Lächeln, das beinahe zum Markenzeichen geworden ist.

Doch genau diese Mischung sorgt seit jeher für geteilte Meinungen. Während ein großer Teil des Publikums die lockere Art der Moderatorin feiert, gibt es auch regelmäßig Kritik am Format, besonders in den sozialen Netzwerken.

„Fernsehgarten“-Zuschauer können sich kaum halten

Auch in diesem Jahr dauerte es nicht lange, bis der „Fernsehgarten“ auf X (ehemals Twitter) wieder zur amüsanten Live-Kommentierung einlud. „Ich liebe das schlechte Playback beim ‚Fernsehgarten'“, schreibt ein User. Ein anderer findet es schlicht „gruselig.“ Und ein weiterer fasst trocken zusammen: „Auch im 39. Jahr ist die Soundqualität immer noch für’n Arsch.“

+++Nach längerer Funkstille – „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel lässt die Bombe platzen+++

Besonders musikalische Darbietungen sind mal wieder ein Dauerbrenner bei den Kritikern – mal wegen des Timings, mal wegen des Sounds, mal wegen der Songauswahl. Doch all das kann der treuen Fangemeinde nichts anhaben.

„Fernsehgarten“-Fans schlagen zurück

So gibt es auch Fans, die den Auftakt kaum erwarten konnten. „Der Sonntag hat wieder Sinn“, freut sich ein Zuschauer. Ein anderer jubelt: „Endlich geht’s wieder los!“ Das Kultformat bleibt also – trotz (oder gerade wegen) der kleinen Kritiken – ein Fixpunkt für viele Schlager- und Showliebhaber.

Mehr Nachrichten aus der TV-Welt gibt es hier:

Andrea Kiewel bleibt mit dem „Fernsehgarten“ eine feste TV-Größe, an der sich die Geister eben scheiden. Für alle, die es freut: Am 11. Mai geht das ZDF-Format bereits unter dem Motto „Hit-Parade“ in die nächste Runde.