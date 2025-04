Nach längerer Funkstille – „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel lässt die Bombe platzen

Lange dauert es nicht mehr, bis TV-Star Andrea Kiewel die neue „Fernsehgarten“-Saison einläutet. Am 4. Mai geht es wie gewohnt auf dem Mainzer Lerchenberg los.

Bis dahin muss Andrea Kiewel noch allerhand Vorbereitungen treffen, schließlich muss die ZDF-Liveshow gut geplant werden. Doch was hat die Moderatorin eigentlich während der „Fernsehgarten“-freien Zeit gemacht?

Jetzt gibt es von ihr höchstpersönlich die Antwort dazu!

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel lässt Bombe platzen

Andrea Kiewel hat die TV-Pause gut genutzt, um sich zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Gegenüber „Schlager.de“ verriet sie: „Die Zeit von Oktober 2024 bis jetzt ist wieder wie im Flug vergangen. Ich ruhe mich immer direkt nach der Saison ein wenig aus, bin viel am Meer, schlafe, lese, gehe ins Ballett und besuche die Konzerte der Philharmonie hier in Tel Aviv.“ Die 59-Jährige lebt seit 2017 in Tel Aviv in Israel.

Das Meer kann sich „Kiwi“, wie ihre Fans sie liebevoll nennen, bald aber erst einmal nur noch auf Bildern ansehen, denn auf ihrem Terminplan stehen nun schon allerhand Dinge: „Schon bald gibt es die ersten Meetings für die kommende Saison.“ Und nicht nur das! Kiwi ließ auch gleich mal die Bombe platzen und verriet weiter gegenüber „Schlager.de“: „Und schließlich die gigantische Silvester-Show mit Johannes [B. Kerner, Anm. d. Red.] am Brandenburger Tor.“

Die Silvestershow moderiert der „Fernsehgarten“-Star bereits seit 2013. Dass Andrea Kiewel auch beim Jahreswechsel zu 2026 ein Teil davon sein wird, dürfte ihre Fans freuen.

Das sind übrigens die diesjährigen Mottos der neuen „Fernsehgarten“-Shows im ZDF:

04.05. Auftakt

11.05. Hit Marathon

18.05. Schweiz (ESC)

25.05. SchlagerDARTEN

01.06. Sommer-Feeling

08.06. Vintage Flohmarkt

15.06. Kiwis 25. Jubiläum

22.06. Blütenzauber

29.06. Discofox

06.07. Girlpower

13.07. Sommer Dance Party

20.07. Ice Ice Baby

27.07. Mallorca

03.08. AUSFALL

10.08. Schlagerparty

17.08. Miami Vibes

24.08. Discofox

31.08. Zeitreise

07.09. Rock im Garten

14.09. AUSFALL

21.09. steht noch nicht fest

28.09. Oktoberfest