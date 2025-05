Prosieben: Klaas packt über Joko aus – „Um mich zu beschämen“

Sie sind das wohl bekannteste Duo im deutschen Fernsehen – Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Millionen kennen sie von Shows wie „Joko & Klaas gegen ProSieben“ oder früheren Formaten wie „Circus HalliGalli“. Doch was passiert, wenn keine Kamera läuft? Genau das hat Klaas jetzt verraten – und zwar gegenüber niemand Geringerem als Streamer und Entertainer Knossi.

Das Gespräch zeigt: Auch privat läuft es bei den beiden genau wie im TV – mit kleinen Späßen, lautem Auftreten und überraschenden Momenten. Klaas gibt ganz offen Einblicke, wie Joko sich auch im echten Leben gern in Szene setzt – sehr zur Belustigung seiner Umgebung.

Prosieben: Wenn Joko privat den Showman gibt

Im Interview mit Jens „Knossi“ Knossalla beschreibt Klaas eine typische Szene. Es geht nicht um einen Dreh, sondern um ein privates Essen im Restaurant. Und doch inszeniert sich Joko wie auf der Bühne. Klaas sagt: „Da gehe ich mit ihm in ein Restaurant, privat, ohne Kamera. Und dann sagt er: ‚Hallo, wir sind Joko und Klaas. Wir hätten gern den besten Tisch.‘“

Doch damit nicht genug. Klaas ergänzt: „Und sagt das so ganz laut: ‚Wir sind aus dem Fernsehen.‘ Der sagt das nur, weil ihm das egal ist, um mich zu beschämen.“ Die Szene wirkt wie aus einer Sketch-Show – ist aber real.

Joko & Klaas: Freundschaft mit Showcharakter

Im Verlauf des Interviews stellt Knossi eine Frage, die wohl viele „Joko und Klaas“-Fans brennend interessiert. Er möchte wissen, ob die beiden beste Freunde sind. Klaas hat darauf eine klare Antwort parat: „Ja, schon.“ Im Anschluss vergleicht Klaas die Beziehung zu Joko mit der Bindung zur Familie: „Man muss sich nicht jeden Tag fragen: ‚Sind wir eigentlich immer noch Geschwister?‘ Sondern man ist das halt. Und so ist es auch bei Joko und mir. Wir verabreden uns nicht, weil wir sehen uns halt sowieso, so wie mit Geschwistern.“

Auch einen guten und vor allem ehrlichen Rat, haben die beiden immer für einander: „Das ist doch bei Geschwistern dann auch so, dass man sagt: ‚Du, ich rufe dich jetzt mal an, weil ich will mal deinen Rat.‘ Es gibt welche, die haben jeden Tag mit ihren Geschwistern zu tun. Aber ich zum Beispiel, ich habe auch eine Schwester und da ist das Verhältnis sehr vergleichbar, es wird nicht infrage gestellt. Und für den ganz großen Streit ist der Zug auch abgefahren, oder?“

Kein Neid zwischen den Show-Größen

In der Vergangenheit hatten die beiden Prosieben-Bekanntheiten viele gemeinsame TV-Projekte wie die gemeinsame Late-Night-Show „Circus Halligalli“. Inzwischen widmen Joko und Klaas sich eine Großteil der Zeit ihren eigenen Projekten. Während Klaas bis vor Kurzem bei „Late Night Berlin“ zu sehen war, flimmerte Joko mit seiner Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ über die TV-Bildschirme. Letztere war ein voller Erfolg – ganz zur Freude von Klaas Heufer-Umlauf: „Wenn „Wer stiehlt mir die Show“ eine tolle Show ist, bin ich genauso stolz. Und mir ist das auch egal, ob ich das jetzt moderiere oder nicht. Ich freue mich da. Ich bin auch bei den Aufzeichnungen oft dabei, aber dann stehe ich halt hinter der Kamera und gucke mir das an und freue mich halt.“

Was bleibt, ist das Bild einer ungewöhnlichen, aber funktionierenden Freundschaft. Joko und Klaas bleiben sich treu – laut, unangepasst und immer ein wenig überdreht. Auch wenn keine Kamera läuft.