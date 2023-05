„Wer stiehlt mir die Show“ gibt Gegner bekannt! Darauf mussten Fans lange warten

Dass eine Wildcard bei „Wer stiehlt mir die Show?“ gleich zum Staffelauftakt Moderator Joko Winterscheidt das Format klauen würde, damit hatte nun wirklich keiner gerechnet. Helena Sigal machte es möglich und sorgte damit für Begeisterung beim Publikum.

Im Interview mit dieser Redaktion erzählte sie nach der Ausstrahlung: „Dass ich jetzt als der Mensch Helena in den Fokus gekommen bin und offensichtlich die Leute das auch total mögen, das hatte ich nie geplant. Aber es fühlt sich echt schön an.“ (Hier mehr dazu) Und Joko? Der musste ganz schön hart dafür kämpfen, um sich seine Show zurückzuspielen.

Wie gut das in der nächsten Staffel funktioniert, zeigt sich im Herbst 2023. Denn dann kehrt „Wer stiehlt mir die Show?“ mit neuen Spielen, vor allem aber mit neuen Gästen zurück. Wer dabei sein wird, hat ProSieben jetzt schon mal bekannt gegeben.

„Wer stiehlt mir die Show“: Sie sind dabei

Sicher ist, Joko kann von Glück reden, dass er bei dieser Show lachen darf – andernfalls wäre das Unterfangen wohl schon vor dem Start zum Scheitern verurteilt. Denn diesmal trifft er auf Komikerin Hazel Brugger und die Schauspieler Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer.

Bekannt sind sie sich alle. Vor allem aber Schweighöfer und Winterscheidt verstehen sich auch privat blendend. Aus ihrer Freundschaft machen die beiden keinen Hehl und so wurde der Schauspieler in der letzten Staffel sogar via Telefon für die Beantwortung einer Frage ins Studio geschaltet. Auf die Kombination Joko und Matthias mussten die Fans lange warten, jetzt tritt das Duo endlich wieder gemeinsam auf, wenn auch im erbitterten Konkurrenzkampf. (Wie ernst auch immer der am Ende ablaufen wird)

„LOL“-Kollegin mischt jetzt bei Prosieben mit

Mit Hazel Brugger hatte Winterscheidt erst kürzlich im Rahmen der Dreharbeiten für die Amazon Prime Video-Serie „LOL: Last one laughing“ das Vergnügen. Wenn er auch als Erster das Format verlassen musste, Spaß hatten die beiden jede Menge.

Gegenüber Prosieben gibt Winterscheidt einen ersten Einblick, was die Zuschauer erwarten können: „Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind für mich wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne. Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss.“

Ein konkretes Datum zum Staffelstart gibt es bislang noch nicht.