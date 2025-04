„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“: Am Tag nach der Show wird es sichtbar

Bei der ProSieben-Show „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ kommen Rate-Freunde auf ihre Kosten. Auch am Samstagabend (12. April) flimmerte eine neue Folge der Quiz-Sendung über die Bildschirme. Einen Tag nach der Ausstrahlung steht fest, wie die TV-Show quotentechnisch ankam.

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ wurde zum allerersten Mal im März 2025 ausgestrahlt und konnte seitdem so einige Quiz-Fans begeistern. Das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sorgt in der ProSieben-Show für jede Menge Unterhaltung. Am Samstagabend fand das Staffelfinale statt. Hat sich der Abschluss für die Verantwortlichen gelohnt?

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“: So viele Zuschauer schalteten ein

Wie das Branchenfachportal „DWDL“ berichtet, schalteten zu „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ insgesamt 750.000 Menschen ein. 510.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Dementsprechend lag der Marktanteil bei 13,4 Prozent.

Insgesamt kam das neue Quiz-Format in den zurückliegenden Wochen auf mehr als 13 Prozent Marktanteil – ein Erfolg für die Verantwortlichen bei dem Sender.

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ hat das Nachsehen gegen die ARD

Noch besser lief es allerdings für die ARD. „Verstehen Sie Spaß?“ erreichte insgesamt 2,99 Millionen Zuschauer – die höchste Reichweite, die die Sendung seit Dezember 2023 holte! Mit 590.000 Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die ARD zu dem den Primetime-Sieg in der werberelevanten Zielgruppe – macht einen Marktanteil von 15,4 Prozent (wir berichteten).

Man darf gespannt sein, ob die Macher von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ eine zweite Staffel an den Start bringen – viele Quiz-Freunde würden diese Entscheidung mit Sicherheit begrüßen. In der Zeit können sie auf andere Quiz-Shows, wie zum Beispiel „Wer wird Millionär?“ zurückgreifen.