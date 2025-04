„Ein sehr gutes Quiz“-Zuschauer frustriert – „Irgendwie traurig“

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ hielt im März 2025 Einzug ins deutsche Fernsehen und hat sich mittlerweile bei vielen TV-Zuschauern als bekanntes Samstagabendprogramm etabliert.

Mit von der Partie sind stets zwei vertraute Showgrößen, die in jeder Folge für Unterhaltung sorgen: das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Am Samstagabend (12. April 2025) um 20.15 Uhr bei ProSieben ist das nicht anders. So wird das große Staffelfinale des speziellen Quizformats ausgestrahlt.

Viele Fans stört dabei besonders ein Detail. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund.

„Ein sehr gutes Quiz“: Das ist das Konzept

Doch nun erst einmal zum Konzept des Quizformats: Vorab sei schon einmal gesagt, dass es sich deutlich von herkömmlichen Quizshows unterscheidet.

Der Aufzeichnungsort von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ bleibt bis kurz vor Beginn der Live-Sendung ein gut gehütetes Geheimnis. Für jede neue Folge wird ein mobiles Studio an einem anderen, unbekannten Ort aufgebaut. Zuschauer, die durch Hinweise, die vor der Aufzeichnung geteilt werden, den Ort erraten und pünktlich zum Start der Sendung vor Ort sind, haben die Möglichkeit, sich durch eine Verlosung als Kandidaten zu qualifizieren.

Die glücklichen Auserwählten stellen sich dann 25 herausfordernden Quizfragen und spielen um eine attraktive Gewinnsumme von 100.000 Euro.

Joko & Klaas zieht es in den Osten

Dieses Mal zieht es Joko und Klaas jedoch in den Osten Deutschlands nördlich von Leipzig – genauer gesagt in den kleinen Ort Schönwölkau, ins Landgasthaus Brinnis. Somit konnten sich die Teilnehmer freuen, die den Weg in den Osten auf sich nahmen. Schon wenige Stunden vor Showbeginn berichtete „insidebw“ über eine mögliche Austragung in Schönwölkau. Für „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ ist es eine echte Premiere: Zum ersten Mal halten Joko und Klaas in Sachsen Einzug.

Wie es eben oft der Fall ist, kann man es nie allen Zuschauern recht machen. Unter dem Instagram-Reel von Joko und Klaas, in dem sie den Austragungsort bekanntgeben, tummeln sich viele User-Kommentare. Es wird deutlich: Sie hätten sich eine andere Location für das Format gewünscht.

Fans haben eine klare Meinung

Eine Userin kommentiert: „Hm, schön ist was anderes.“ Ein weiterer Fan schreibt: „Irgendwie traurig, dass alles nur im Norden, Süden und Osten war. Von mir aus hätte ich zu jeder Veranstaltung mehr als vier Stunden gebraucht.“ Zudem merkt ein männlicher Fan an: „Damit jeder in Deutschland die Chance hat, in ein paar Stunden dort zu sein – NRW hat keine Chance.“

Ein anderer User geht noch weiter und meint, die Gründe für die Auswahl der verschiedenen Orte gefunden zu haben. So schreibt er: „Ich habe irgendwie das Gefühl, man hat bewusst gewisse Regionen ausgewählt, um gewissen Vorbehalten entgegenzutreten und Leute mitzunehmen. Aber ich sag mal so, zentral im Westen der Republik war nichts auch nur annährend in erreichbarer Nähe. Dafür aber Österreich […].“

Letztlich müssen sie lernen, die Gegebenheiten zu akzeptieren. Nach dem Staffelende gibt es nämlich erst einmal keine neue Episode. Doch vielleicht haben sie ja bei einer möglichen neuen Staffel mehr Glück.

Die aktuelle Episode ist am Samstag (12. April 2025) um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Parallel ist sie auch im Livestream bei Joyn streambar.