„Wer stiehlt Rea Garvey die Show?“: Bei DIESER Aussage ist Joko fassungslos – „Ein Schaf?“

Am Sonntagabend (6. April) ist es so weit und eine der beliebtesten Unterhaltungsshows von ProSieben flimmert über die Fernsehbildschirme. „Wer stiehlt Rea Garvey die Show?“ heißt in dieser Woche die Sendung, die für gewöhnlich Joko Winterscheidt zugehörig ist. Doch in der vergangenen Woche konnte sich Musiker Rea Garvey durchsetzen und darf nun der Gastgeber der aktuellen Folge sein.

Und der „The Voice“-Star hat sich für diesen Job etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Doch als Rea seine Mitspieler über den weiteren Verlauf der Spieleshow informiert, fällt Joko Winterscheidt geradezu die Kinnlade runter.

„Wer stiehlt Rea Garvey die Show?“ bricht alte Regeln

Bereits das Intro von „Wer stiehlt Rea Garvey die Show?“ hat es in sich. In den ersten Sekunden werden die Zuschauer davor gewarnt, dass in den kommenden Minuten schnelle Lichtwechsel stattfinden werden. Was dann folgt, ist geradezu unfassbar. Rea Garvey moderiert am Sonntagabend die ProSieben-Show und bietet einen Einspieler der Superlative.

Der Musiker singt ein scheinbar eigens für die Show gedichtetes Lied, um ihn herum sind Dutzende Tänzer versammelt. Sie tragen schwarze Umhänge und weiße Masken, auf denen Fragezeichen zu sehen sind. Nach der kurzen Performance hält Rea eine Fackel in der Hand und begibt sich auf die Bühne des Studios. Und hier wird sichtbar: Der Musiker hat für diese Ausgabe der Show einen Irish Pub nachbauen lassen.

Rea Garvey Musikkarriere hat damals nämlich in genau solch einem Pub in Irland begonnen. Auch Joko Winterscheidt, Heike Makatsch und Tedros Teclebrhan sind sichtlich beeindruckt. Nach einer kurzen Einführung bittet der Musiker Joko dann darum, die Bierzapfanlage auf dem Ratetisch für ihn zu bedienen. Der Entertainer soll Rea vier Bier zapfen. Joko lässt sich auf diesen Spaß natürlich sofort ein und stellt das gezapfte Bier zur Verfügung.

Nach der ersten Fragerunde wird es dann ernst und Rea stellt das Konzept der Show vor. Doch dann verkündet der Musiker, dass die Kandidaten fürs Finale ein „sehr wichtiges Schaf“ erhalten. Joko unterbricht seinen Kollegen und fragt fassungslos: „Rea, hast du gesagt wir kriegen ein Schaf!? Anstatt einer Münze?“ Rea bekräftigt selbstbewusst: „Wir sind in Irland, selbstverständlich hab ich ein Schaf geholt!“ Der Bildschirm zeigt daraufhin tatsächlich drei Schafe, die vor dem Studio auf dem Gras in einem Gehege stehen.

Statt Münzen zu sammeln, müssen die „Wer stiehlt Rea Garvey die Show?“-Kandidaten scheinbar Schafe sammeln. Was genau mit den Tieren im Finale passieren wird, können die Zuschauer auch nach der Ausstrahlung auf Joyn herausfinden.