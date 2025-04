„Ein sehr gutes Quiz“: Zuschauer in Angst und Schrecken – doch dann folgt die Erlösung

Joko und Klaas gehören zu den erfolgreichsten Fernsehstars des Landes. Unzählige Shows brachten die Entertainer bereits über die Bühne und unterhalten regelmäßig ein Millionenpublikum. Mit Formaten wie „Circus HalliGalli“, „Das Duell um die Welt“ und „Joko und Klaas gegen Prosieben“ feierten sie große Erfolge. Und auch ihre neueste Show „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ kommt bei den Zuschauern gut an.

Am Samstagabend (5. April) flimmert die neueste Episode der Unterhaltungsshow über die Fernsehbildschirme. Doch bereits zu Beginn der Ausstrahlung versetzt ein Detail die Fans von Joko und Klaas in Angst und Schrecken.

„Ein sehr gutes Quiz“: Gibt es genug Teilnehmer?

Das Konzept von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ ist alles andere als gewöhnlich. Denn der Veranstaltungsort wird erst zu Beginn der Folge, die live ausgestrahlt wird, bekannt gegeben. Für jede Folge wird ein mobiles Studio an einem völlig neuen Ort aufgebaut. Wer den Ort bereits aufgrund von Hinweisen vor der Live-Aufzeichnung errät und sich zum Sendestart vor Ort einfindet, bekommt die Möglichkeit via Verlosung als Kandidat an der Sendung teilzunehmen.

Die glücklichen auserwählten Zuschauer müssen sich dann 25 Quizfragen stellen. Die Teilnehmer spielen um eine Gewinnsumme von stolzen 100.000 Euro. Erste Hinweise auf Joko und Klaas Instagram-Kanal sorgten bereits vor der Ausstrahlung der aktuellen Folge für Aufregung. Der Berliner Kurier berichtete schon am frühen Nachmittag von dem angeblichen Ort der Dreharbeiten am Samstagabend.

Den Vermutungen der Fans zufolge sollte die aktuelle Folge von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ auf der Mittelstation der Bergbahn zum Zwölferkogel in den Stubaier Alpen im Bundesland Tirol stattfinden. Bereits zu Beginn der Episode scheint sich dieser Verdacht der Fans zu bestätigen. Doch abgesehen von dem warm eingepackten Duo Joko und Klaas sind zunächst keine potenziellen Kandidaten am Drehort zu sehen.

Fans der Sendung zeigen sich besorgt und schreiben auf X (ehemals Twitter:

„Sind da keine Leute?“

„Ist da IRGENDJEMAND?“

„Wieso ist denn da noch keiner?“

„Ist da keiner???“

„Das wäre so witzig, wenn niemand da wäre und stattdessen die ‚Florida‘-Mitarbeiter mitmachen müssen!“

Doch nur wenige Minuten später können die Zuschauer aufatmen – das Quiz kann wie geplant vonstatten gehen. Die „x“-Nutzer senden ein Update:

„Ach, da sind ja die ganzen Leute!!!“

„Hui, da sind ja doch einige versammelt.“

„Okay, ich nehme alles zurück!“

„Ah okay, es sind doch Menschen da. Ausstrahlung für heute gerettet!“

„Holy shit, das sind ja doch mehr Leute als ich dachte…“

Trotz der ungünstigen Witterungsbedingungen und der ungewöhnlichen Lage des Drehortes, haben sich viele Fans der Show eingefunden.

Joko und Klaas werden „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ sicherlich auch in dieser Woche so unterhaltsam wie möglich gestalten. Die Zuschauer dürfen sich auf einen höchst amüsanten Abend freuen.