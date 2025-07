„The Cosby Show“-Star Malcolm-Jamal Warner ist tot – er wurde 54 Jahre alt

Die Unterhaltungswelt trauert um Malcolm-Jamal Warner. Der US-amerikanische Schauspieler, Musiker und Podcaster ist im Alter von 54 Jahren verstorben.

Wie mehrere Medien berichteten, soll Malcolm-Jamal Warner bei einem tragischen Badeunfall ums Leben gekommen sein.

„The Cosby Show“-Star Malcolm-Jamal Warner erreichte Großes

Seine internationalen Durchbruch feierte Malcolm-Jamal Warner in jungen Jahren als Theodore Huxtable in der Erfolgsserie „The Cosby Show“.

Zwischen 1984 und 1992 war er fester Bestandteil des Hauptcasts und wurde für seine Rolle 1986 für einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie nominiert – ein Ritterschlag für den damaligen Teenager.

Doch der Amerikaner blieb nicht nur ein Star der 1980er-Jahre. In den folgenden Jahrzehnten baute er seine Karriere aus. So bewies er in der Sitcom „Malcolm & Eddie“ sowie der Serie „Reed Between the Lines“ sein ausgewiesenes schauspielerisches Talent.

Neben der Schauspielerei machte sich Malcolm-Jamal Warner auch musikalisch einen Namen. 2015 wurde er sogar mit einem Grammy ausgezeichnet. Zuletzt moderierte er den Podcast „Not All Hood“, dessen aktuellste Episode nur wenige Tage vor seinem Tod erschien.

Sein Tod ist ein großer Verlust für die Film- und Musikwelt

Malcolm-Jamal Warner hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter. Über sein Privatleben sprach er öffentlich nur selten. Er hielt seine Familie bewusst aus dem Rampenlicht.

Sein Tod ist ein großer Verlust für Film, Fernsehen und Musik. Doch das, was er hinterlässt, wird bleiben: Viele Generationen wuchsen mit seinen Serien- und Musikauftritten auf.