Trauer um „Star Trek“-Legende Tom Troupe: Es geschah kurz nach seinem Geburtstag

Schlechte Nachrichten für alle „Star-Trek“-Fans! Kult-Schauspieler Tim Troupe ist im Alter von 97 Jahren verstorben.

Doch ein Detail macht den Tod des Kinostars noch tragischer…

Denn „Star Trek“-Ikone Tim Troupe ist nur fünf Tage nach seinem Geburtstag verstorben. Wie die britische Zeitschrift „Mail Online“ berichtet, bestätigte seine Familie den Tod des Schauspielers am Sonntag (20. Juli). Verstorben sei Troupe in seinem Haus in Beverly Hills, Los Angeles, Kalifornien. Berichtet wird von eine natürlichen Tod des Kionostars.

Seinen Geburtstag feierte der Schauspieler am 15. Juli, vermutlich zusammen mit seiner Familie. Troupe hinterlässt seinen Sohn Christopher Troupe und seine Schwiegertochter Becky Coulter. Abschied müssen zudem seine Enkelin Ashley Troupe und mehrere Nichten und Neffen nehmen.

Verheiratet war die „Star Trek“-Legende mit der Schauspielerin Carole Cook, die jedoch im Jahr 2023 im Alter von 98 Jahren verstorben ist. Tim Troupes Familie möchte keine Blumen empfangen, stattdessen soll an den „Entertainment Community Fund“ oder die „Pasadena Humane Society“ gespendet werden.

Die „Star Trek“-Ikone wird den Fans in seiner Rolle des „Lt. Horold“ auch nach seinem Tod in liebevoller Erinnerung bleiben.