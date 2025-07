Große Trauer um „The Cosby Show“-Star Malcolm-Jamal Warner – „Du warst überall“

Die plötzliche Todesnachricht des US-amerikanischen Schauspielers Malcolm-Jamal Warner erschütterte viele Serien- und Musikfans sowie Stars auf der ganzen Welt.

Viele Generationen sind mit ihm aufgewachsen und feierten ihn in seinen Rollen – etwa in „The Cosby Show“, „Malcolm & Eddie“ sowie der Serie „Reed Between the Lines“.

Das wird auch noch zwei Tage nach seinem Tod auf Social Media deutlich. Zahlreiche Menschen trauen um den unterhaltsamen US-Star.

Malcolm-Jamal Warner bleibt unvergessen

Auf Instagram können viele Fans noch immer nicht glauben, was wirklich geschehen ist. Am 20. Juli ist Malcolm-Jamal Warner im Alter von 54 Jahren bei einem tragischen Badeunfall ums Leben gekommen.

Und eines wird sofort deutlich: Er ließ nicht nur die Herzen zahlreicher junger US-Amerikaner höherschlagen. Nein, auch in Deutschland bot er mit der „The Cosby Show“ und in seinen anderen Rollen in vielen Haushalten eine gelungene Abendunterhaltung.

Er begleitete junge Menschen auf der ganzen Welt

Unter seinem letzten Instagram-Post, der Einblicke in die aktuelle Episode seines Podcasts „Not All Hood“ gibt, zeigen sich viele Fans bewegt und zutiefst erschüttert. Ein deutscher Fan schreibt: „Ich bin nur ein gewöhnlicher deutscher Typ und er war sogar in unserem Kindheitshaus. Du warst überall und hast uns zum Lachen gebracht.“

Eine andere amerikanische Anhängerin merkt emotional an: „Buchstäblich einer der wirkungsvollsten Schauspieler in meiner Kindheit.“ Eine weitere Userin schreibt betroffen: „Ruhe in Frieden, Malcolm. Aufzuwachsen, dich in der „ The Cosby Show“ zu sehen, war alles. Mein Beleid an Ihre Familie und Freunde.“

Es wird sofort deutlich, welche Strahlkraft Malcolm-Jamal Warner hatte. Seine Vielseitigkeit und sein außergewöhnliches Talent prägten die Kindheitserinnerungen vieler Menschen. Außerdem revolutionierte er die Fernsehgeschichte mit. Für zahlreiche Personen auf der ganzen Welt wird er unvergesslich bleiben.